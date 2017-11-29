不知酒駕肇禍撞死人 男大生驚醒：對不起！

2017-11-29 12:52

［記者陳恩惠／台北報導］酒駕追撞前方機車狠奪命，還肇逃的23歲許姓男大生，今天凌晨2時肇禍後，直至今天中午仍無法清醒，在警所內持續昏睡，警方將他移送檢方複訊時，許生猛然清醒，驚恐說了句「對不起！」隨即低頭不語；台北市士林警分局調查，許男供稱「撞到後有驚醒，不知這麼嚴重」只記得「打電話回家」，許母立刻找來多名律師到警局處理。

警方調查，已婚的23歲許育呈今年暑期才轉至實踐大學應用外文系，目前是大學三年級的學生，去年底曾和人起衝突，被控傷害罪，目前仍在士林地檢署調查中；他供稱，今天凌晨零時許，因心情不好，獨自在北市延平北路5段的小吃店飲酒，席間大約喝了3瓶玻璃瓶的啤酒，然後駕車返家。

許嫌說，自他飲酒後便失去記憶，只記得從延平北路轉往中正路行駛，期間發生什麼事情他根本記不得，只知道在文林路口撞到之後，仍持續往前急駛330公尺，直到被5名機車及計程車騎士和司機由後追趕攔下，他將車迴轉駛回士林捷運站前才停下，當時嚇得呆立路旁找家人、同學求救。

警方說，28歲的林姓騎士今天凌晨到士林夜市附近搭載同齡蔡姓女友返回中山區的租屋處，行經北市中正、文林路口停等紅綠燈號誌時，遭後方的許嫌駕車衝撞，林男當場彈飛10餘公尺，後座蔡姓女友則被拖行50公尺，雙雙送醫救治，林男大腿骨折重傷住院，蔡女經急救至凌晨2點54分仍宣告不治。

家屬表示，林男任職音樂老師，在公館一帶教唱，與蔡姓女友交往，小倆口同住在中山區，由於蔡早年離家，雙親不清楚在外生活，至於肇事的許嫌，酒測值高達0.71 MG/L，犯案後即陷入昏迷，當場在警局內呼呼大睡，對於犯下大錯毫無悔意，辯稱不知道發生車禍，直到多名律師抵達，終於搖醒許嫌簽下委任狀。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆