詐婦人千萬還要騙 美籍車手判刑5月

2017-11-22 18:29

〔記者王定傳／新北報導〕失婚詹姓婦人在網路上被自稱是美國籍軍官的不明詐騙集團成員騙走上千萬，她情急下向網友訴苦，不料，網友竟稱已追回款項，還派人來台支援，沒想到這還是場騙局，這名美籍車手AYODELE OLAJIDE ADEBOLA以須支付律師費開口討1萬美元，詹婦察覺怪異報案，新北地院判車手5月徒刑，執行完畢予以驅逐出境，可上訴。

檢警調查，詹婦透過交友網站結識自稱是美籍軍官的詐騙集團成員，對方隨即以代墊退休費用、兒子生日、遭囚禁等名義開口借錢。

詹婦匯出新台幣上千萬察覺怪異，向網友「MICHEAL RHODES」及「WILLY」訴苦遭詐一事，「WILLY」聽聞後佯以已追回部分款項，將派人前往台灣返還。

今年9月5日中午，車手AYODELE OLAJIDE ADEBOLA從雅加達搭機入境桃園國際機場，詹女前往接機，並透過「WeChat」具有的「Google翻譯」功能交談。AYODELE OLAJIDE ADEBOLA佯稱為取回款項，需在雅加達開立銀行戶頭，並支出相關律師費及銀行費用，因而給美金1萬元，還要幫他支付飯店費用。

詹婦雖付了飯店費，但越想越不對勁，趁交付美元時，帶著警方一同前往，當場逮捕；審理時，AYODELE OLAJIDE ADEBOLA辯稱他在酒吧遇到一名「JOHN」男子，告訴有一個朋友需要幫助，並無詐欺意思，最後才坦承犯行。