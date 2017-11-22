樹林農會賄選案 理事長賴朝進、常監陳相儒判刑

2017-11-22 15:19

〔記者王定傳／新北報導〕樹林農會現任理事長賴朝進及常務監事陳相儒，選舉期間涉以每票30萬元行賄農會代表，為避免跑票，還在選舉當日，找來代表到某新北市市議員服務處「練習投票」，要求圈選在號次及姓名上辨識，新北地院依違反農會法，判賴朝進11月、陳相儒9月徒刑，可上訴。

檢警調查，陳相儒原本是第17屆樹林農會理事長、賴朝進是常務監事，因農會法規定，連選僅可連任一次，2人在選前即表示欲搭檔參選第18屆理監事選舉，只是職位對調。

2人以每票30萬元行賄5名農會代表，要求支持或放棄參選，其中3人婉拒；2人為穩固行賄結果，賴朝進還在選前打電話指示：「3號你就蓋在3阿拉伯數字3 的上面」、「我才知道這票你蓋的！」選舉當日，2人還邀集代表到某新北市議員服務處「練習投票」，由賴朝進指導大家該如何圈選，以辨識是否跑票。

法院審理時，賴、陳均否認犯行，法官不採信斥責2人漠視賄選禁令，提供鉅額賄款買票綁樁賄選，嚴重敗壞社會及基層農會選舉風氣，損害農會選舉公平性，助長賄選歪風，且2人曾於14屆農會選舉時，有招待旅遊、住宿、餐宴賄選犯行，可見未能記取前案教訓，更變本加厲，以鉅額現金買票，分別判刑11月及9月，可上訴。