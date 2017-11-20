情侶吵架 男疑狠割女友頸丟下11樓 自己也畏罪跳樓亡

2017-11-20 17:05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮中正路，今天發生情侶吵架，32歲的許姓男子疑先將32歲越南籍裴姓女友割頸，再將女友從同居的11樓扔下墜落在人行道，不到6秒許男也跳樓墜落停在路邊的轎車頂死亡，頸部有3公分淺刀痕，現場未留字條，真正原因還要再進一步調查。

被害女子脖子幾乎被砍斷

草屯警方表示，裴女頸部有深又長的傷痕約10多公分，幾乎脖子快被砍斷，而其房間有把西瓜刀，床墊上滿是血跡，研判是許男先以西瓜刀割其頸部，見其死亡，將她從陽台100公分高女兒牆往樓下扔。而許男頸部有約3公分的刀痕，在丟下裴女不久後也跳樓自殺。惟究竟裴女是死後被丟下樓或是生前被扔下樓，還有待檢方相驗。

據房東告訴警方，許男和裴女先前就發生爭吵過，且許男因裴女不讓他進屋，還憤而破壞紗門，為何這次如此激烈，就不得而知。

許男的母親接獲通知趕到現場時痛哭失聲差點昏厥，許母也說，兒子週日才帶水果返回南投市的老家看她，不知為何會發生這樣的慘劇。她也透露，兒子平日打零工，裴女則沒有在工作。裴女曾離婚，已取得台灣的身分證。

男子墜落撞凹路邊停放轎車

疑畏罪跳樓的許男，正巧掉落在停在樓下路邊的轎車頂死亡。被壓壞的轎車的車主姓林，與死者住同棟大樓，4個月前才購買該部車，早上要上班前才知車子被男子跳樓壓壞，看到自己的新車車頂塌陷，車上血跡斑斑，臉都綠了。

林姓車主說，平日不曾停這個位置，昨天臨時找該處停車，想不到發生這種事，心情很無奈，車子有保全險，先拖到保養廠，只是修好車子也不敢開這部車了。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980