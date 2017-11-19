台14線草屯雙冬路段 自小客自撞、駕駛身亡

南投縣草屯鎮台14線雙冬路段凌晨發生死亡車禍，肇事車輛全頭全毀。（圖：草屯分局提供）

2017-11-19 13:39

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮台14線中潭公路雙冬路段，凌晨發生死亡車禍，年僅21歲的黃姓男子駕駛自小客車，疑車速過快自撞中央分隔島，黃男被夾在車內，經雙冬消防分隊救出送醫急救仍告不治。

警方調查，21歲黃姓男子昨利用假日前往魚池鄉找朋友，直到今天凌晨獨自開車返回草屯住家，凌晨3時30分許行經台14線中潭公路約30.5公里處，失控衝撞中央分隔島。

由於車頭嚴重毀損，黃男被夾在車內，雙冬消防分隊獲報以破壞機具將人救出，但人已無生命跡象，消防人員持續施以CPR並送草屯佑民醫院急救，但到院急救近1小時仍宣告不治。

警方調閱案發前後的道路監視器畫面，並無其他車輛經過，研判可能車速過快自撞，也對死者進行抽血確認是否酒駕，或是深夜疲勞駕駛，還需要進一步調查釐清。

草屯分局表示，自從民國98年國道6號全線通車後，台14線中潭公路車流大減，駕駛人不自覺加快車速，交通事故件數與嚴重度均向上攀升，統計今年南埔至雙冬路段已發生140件交通事故，其中3件為死亡事故，受傷事故64件，財損事故73件，為維護用路人安全，將於該路段加強測速照相，提醒駕駛人勿超速行駛，以策安全。