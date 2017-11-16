車手超商狂領錢 鷹眼警買飲料識破逮人建功

楊梅警分局分局長翁群能頒發「楊梅好警茶」勉勵警員簡伯諺。（記者李容萍翻攝）

2017-11-16 12:57

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅警分局楊梅派出所警員簡伯諺，昨天下午常訓結束騎車返回派出所途中前往超商買飲料，眼尖發現一旁身穿白衣黑褲的19歲康姓男子在超商ATM前不斷抽換提款卡，一邊忙著領錢還戴著口罩四處張望，形跡可疑，簡員避免怕打草驚蛇，暗中通知所長林祺笙調度警力支援，並等男子領完錢一路跟隨至光復街一家旅社，期間還假裝路人閒逛，等支援警力到場一舉盤查逮人。

警方在康男身上查扣有金融卡12張、贓款約6000元、手機3支，康男坦承為詐騙集團車手，因禁不起誘惑，上個月才在朋友介紹下才開始加入詐騙集團，迄昨約拿到3萬元報酬，警方調查康男身上金融卡12張至少已提領185萬元，被害人至少14人以上。

全案訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦，楊梅警分局分局長翁群能得知簡員買飲料的同時，能機警查獲詐騙集團車手建功，今天上午頒發「楊梅好警茶」勉勵簡員認真辦案的精神，足為其他員警榜樣

康姓車手超商狂領錢好忙，被鷹眼警識破逮人。（記者李容萍翻攝）