涉詐領助理費 桃園前議員郭蔡美英交保喊冤

桃園前縣議員郭蔡美英（右）以20萬元交保後喊冤，強調絕對沒有A議員助理費情形。（資料照）

2017-11-15 15:07

［記者謝武雄／桃園報導］桃園地檢署持續偵辦議員詐領助理費案件，昨天續傳前縣議員郭蔡美英及助理到案說明，發現助理費有高報嫌疑，郭蔡美英訊後以20萬元交保；郭蔡美英則大聲喊冤，強調所有助理的薪水都入個人帳戶，由於帳戶開台灣銀行戶頭，但觀音地區沒有台銀分行，才好心幫助理領錢，絕對沒有A議員助理費情形。

檢方調查，桃園縣從2011年升格為準直轄市，議員的助理費也由每月8萬元增至24萬元，當時擔任縣議員的郭蔡美英涉嫌利用較低薪資聘用助理，卻以較高的薪資向議會申報，檢方昨天傳訊先後曾經擔任郭蔡美英服務處助理10多人，查出其中2人申報薪資2萬5千元但實領2萬元，至於詐領款項仍待清算。

郭蔡美英則表示，她先生郭榮宗曾經擔任立委，她於大園、蘆竹、觀音、大園都設有服務處，至少有7、8名助理在服務，原則上24萬元全部用在助理身上，只是助理的薪資會視工作內容調整。

對於助理陳述薪資高報一事，郭蔡美英說，台銀是桃園公庫，所以助理帳戶薪資都要求開設台銀戶頭，但觀音沒有台銀分行，每到發薪日，大家都會請他先生、前立委郭榮宗在外跑行程時順便幫忙領錢，所有的金額都有提款條、存摺作為憑證，對於郭姓助理說法，她實在不記得6、7年前領款的情形。

由於郭蔡美英助理薪資都是由郭榮宗代領，檢方今天也傳喚郭榮宗到案，目前正在偵訊中。