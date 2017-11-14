追緝停車費欠繳大戶 執行署13分署今大執法

2017-11-14 13:08

［記者鄭淑婷／桃園報導］全台各縣市尤其是六都，欠繳停車費案件甚多，台北市欠繳大戶第一名欠繳436萬元，各地議員紛紛於議會中提出質詢，行政執行署祭出專案追緝欠繳大戶，全台13分署於今天同步大執法，其中，桃園分署與桃園市政府交通局合作，透過路邊停車收費員及公有停車場即時停車資訊，只要發現欠繳大戶蹤跡，執行官隨即到場強制執行查扣、拖車，今天早上再於蘆竹區錦溪街路邊停車格，查扣甫停妥的一輛欠費白色轎車。

桃園分署表示，從9日起就與交通局合作執法，首日就查扣桃園市欠繳大戶第一名的黑色VOLVO，該輛車已佔用龜山區湖邊路停車格長達3年，總計積欠的停車費為23.3萬元，截至今天為止總計查扣6輛長期欠繳停車費的車輛，車輛分別於龜山、八德、蘆竹、楊梅、大溪區查獲，另有一輛查扣車輛為積欠罰鍰拒繳。

桃園分署表示，查扣車輛後已陸續通知義務人前來繳納欠費或罰鍰，其中一輛1994年份的黑色賓士轎車，因義務人拒不繳納，將於本月23日下午2點半，在桃園市富國路100號進行拍賣。

桃園分署、交通局表示，桃園市第一波強制執行的優先對象，包含「欠繳大戶前40名」、「追繳期5年將屆」、「累計欠費1萬元以上」者，呼籲欠費車主主動繳清。