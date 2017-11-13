心情不好竟縱火 婦人隨機闖公寓樓梯間燒雨衣

2017-11-13 16:57

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊民安西街一間公寓今天上午8時許傳出火警，警消趕抵發現起火點位於樓梯間，疑似有人燃燒輕便雨衣釀災，警方調查，昨晚附近還有公寓也因焚燒雨衣失火，調閱監視器畫面後鎖定48歲黃姓婦人涉案，今天下午通知到案說明，黃婦坦承，心情不好才隨機闖進未關門的公寓燒雨衣，訊後依公共危險罪嫌送辦。

警消調查，昨晚9時許，新莊民本街的公寓樓梯間因焚燒雨衣傳出火警，消防人員趕抵救援，幸無人傷亡，今天上午7時許，西盛街巷內路旁有雜物起火，消防人員趕抵撲滅火勢，沒想到1小時後，500公尺外民安西街上的公寓也傳出火警，消防人員派出12輛各式車輛趕往救援，發現火苗是從公寓樓梯間一件藍色雨衣燒起，因時間、地點相近，又都是焚燒雜物釀災，懷疑有人連續縱火，介入調查後發現，黃婦在起火前在民安西街的公寓附近出沒，涉嫌重大，通知她到案說明。

警方表示，黃婦罹患癌症，曾有自殺紀錄，日前還涉嫌偷友人手機，昨日到案後，被依竊盜案函送，不料離開派出所後隨即接連闖進公寓縱火，黃婦到案後坦承在民本街、民安西街的公寓縱火，並供稱因久病難癒，心情不好才會闖進未關門的公寓燒雨衣，但否認燒毀西盛街巷內的雜物，警方訊後依公共危險罪嫌將黃婦函送法辦，並持續調查西盛街的雜物火警原因。

相關影音