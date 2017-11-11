3桃警獲警英獎 2員是中壢4死槍擊案有功者

2017-11-11 14:47

〔記者周敏鴻／桃園報導〕警政署配合中華民國警察之友總會頒發首屆「國家警光獎」，6月22日桃園市中壢4死槍擊案有功人員中壢警分局中壢派出所警員陳律君、白泓翔，以及龍潭警分局偵查隊小隊長陳俊廷查槍、查毒績效卓著，都獲頒「警英獎」與10萬元獎金。

首屆「國家警光獎」10日頒獎，除警政署科長馮強生獲頒「警光獎」、刑事局副隊長李堅志獲頒「國際警光獎」外，另有80人獲頒「警英獎」，包括陳律君、白泓翔與陳俊廷。

6月22日晚間，中壢區元化路「杰瑪創意行銷公司」被槍手張峻豪闖入，他近距離開槍射殺3人後逃逸，被警方困在巷內最終自戕身亡，震驚社會。

當晚陳律君第一時間趕抵「杰瑪創意行銷公司」，與張峻豪搭乘不同電梯擦身而過；隨後趕到的白泓翔，尾隨張峻豪一小段路，才叫住張峻豪要攔查，張峻豪冷不防對白泓翔開槍，白泓翔閃身避開，再搭配趕來支援的陳律君等警力，成功將張峻豪逼入巷內，張峻豪自知無處可逃，舉槍自盡。

陳俊廷今年率隊破獲製毒工廠，起出60公斤K他命成品與120公斤半成品，另查獲1把霰彈槍、1把制式手槍、3把改造手槍，以及子彈65發，他說，其中3月間他接獲線報，在龍潭區誠實路埋伏，要查緝男子販賣槍械，豈料他們才現身，男子就持著準備販賣的霰彈槍對著他們射擊，還好霰彈槍內並沒子彈，否則後果不堪設想，最終他對空連開5槍，才嚇阻男子棄械就逮。