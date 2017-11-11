籌到300萬保釋金 慶富前執行長簡良鑑上午交保

2017-11-11 10:25

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署偵辦慶富詐貸案，昨天傳喚慶富集團前執行長簡良鑑，以他涉嫌主導詐貸案當庭逮捕並聲押，但法院裁定300萬元交保。簡良鑑因一時籌措不出保金，留置高雄地院一夜後，今天上午簡妻籌到300萬元保釋金完成保釋。

對於媒體追問有無參與慶富詐貸案？以及因慶富詐貸案遭檢方改列被告，並經法院裁定300萬元交保、限制出境出海一事，有無意見表達？簡良鑑一臉鐵青，不發一語，隨即在妻子陪同下搭計程車離去。

高雄地院表示，簡良鑑交保後，今天起每晚須至前鎮警分局一心路派出所報到。

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