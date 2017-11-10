溪湖火鍋店7傷意外 瓦斯桶沒關緊引火惹禍

2017-11-10 15:08

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮西環路上「不銠鍋」火鍋店，昨日晚上用餐時間發生瓦斯外洩，引發火警意外，由於火勢猛烈，一度誤為氣爆，今日上午彰化縣消防局火調人員前往勘查火警原因，從意外現場發現，桌椅、窗戶並沒有往外爆烈現象，初步排除是氣爆可能，研判應為餐桌底下小桶瓦斯未關好開關，導致漏氣蓄積後碰到火源後引燃造成意外。

彰化縣消防局三大隊大隊長施順仁表示，據火調人員勘察，發現用餐中間有一個瓦斯桶開關呈現開啟狀態，經比對監視器與證人說法，應是員工更換該桶瓦斯時，未做好關閉動作，導致拔管後仍有殘餘瓦斯外洩，蓄積後接觸到鄰桌爐火火源。

火調人員指出，瓦斯桶有燃燒的痕跡，但屋內玻璃等物並無向外爆裂的痕跡，有碎裂的部分是馬路落地窗搶救時從外擊破，初步排除氣爆。

施順仁說，這間火鍋店面積未達300平方公尺，未達列管標準，不過小火鍋店屬甲類營業場所，業者必須每半年自主管理，目前確認該餐廳位在大樓的一樓，配合大樓安檢時都有檢查消防設備，並有相關消防演練，所以火警時該餐廳的消防設備是合格的。

附近店家表示，該店已營業約6、7年以上，雖然使用瓦斯爐，可是沒聽說類似事件發生，昨天事發突然，才驚覺危險性，尤其冬天到了，吃火鍋旺季，以後會多注意店家煮鍋方式。