氣爆涉嫌肇禍工讀生、燒傷楊太太這麼說 讓人鼻酸…

魏明谷向用餐客人楊太太表達縣府慰問之意和處理後續氣爆的立場。（記者張聰秋攝）

2017-11-10 11:49

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮「不銠火鍋店」昨晚發生氣爆意外，造成7人嚴重燒燙傷，涉嫌肇禍的16歲楊姓工讀生，今天仍在彰化基督教醫院燒燙傷中心加護病房和劇烈疼痛搏鬥，清醒未麻醉時，需忍受如千刀萬剮刀割的疼痛，得麻醉才能換藥，今天他和醫護人員對話，第1句話就是問「其他人還好嗎？」而被氣爆波及的用餐客人楊太太，在被問到會不會恨肇禍的楊姓工讀生，楊太太以虛弱的聲音說「希望他早日康復！」寬容諒解的心，讓人聽了鼻酸又感動。

今天上午，彰化縣長魏明谷偕同縣府勞工處、社會處等相關主管，還有楊姓工讀生就讀學校的老師、主任教官等人，先後都到醫院探視楊姓工讀生，顧慮感染疑慮，由楊姓工讀生父親代為接受慰問。

魏明谷說，縣府會結合官方和民間資源，全力協助楊家，特別會針對楊姓工讀生臉部燙傷造成疤痕復原所需要的醫療資源，以及心理建設，積極協助，希望楊姓工讀生勇敢撐過氣爆意外，早日迎向光明。

彰基副院長、發言人周志中表示，氣爆受傷的7人當中，目前在醫院治療的有楊姓工讀生和楊姓客人一家3口，其中，楊姓工讀生和用餐客人楊先生傷勢最為嚴重，楊姓工讀生全身24％二度灼傷，用餐客人楊先生全身近30％二度灼傷、楊先生的3歲3個月女童和楊太太，分別是臉部和腳部等肢體受到一至二度的灼傷，4人都在燒燙傷中心繼續治療中，都暫時脫離險境，傷勢穩定，但傷口癒合需繼續密切觀察。

周志中說，楊姓工讀生主要灼傷面積在臉部、頸部、手臂和背部，疼痛指數逼近最高疼痛指數10中的9，「相當地痛」，出現呼吸急促症狀，院方給予麻醉治療減輕疼痛，不過，後續還有漫長的心理輔導和醫療照護，從意外發生當下的影像，楊姓工讀生非常盡職更換瓦斯，突然意外造成要面對漫長的燙傷治療，讓人不捨。

周志中表示，昨晚楊姓工讀生送來醫院時畏冷顫抖，那是一種劇痛的表現，就像千刀萬剮的痛，今天院方進行傷口治療，預防傷口感染，避免引發敗血症，院方全力治療，希望不要讓他臉部留下疤痕，三度以上灼傷可能造成皮膚緊縮，二度以下盡力治療，希望不讓留下疤痕為重點。

媒體問及楊姓工讀生目前最擔心的是什麼？周志中說，楊姓工讀生相當關心用餐客人的傷勢，擔心臉部疤痕和治療時程和醫療費用，他告訴楊姓工讀生疼痛要忍耐，對方說話當下，因疼痛身體不聽使喚抖動，一面不斷點頭說「會、會」，痛到換藥時需全身麻醉才能執行，院方在接下來的3到5天需密切觀察傷口變化和感染情況。

用餐客人楊太太說，她最擔心的是先生和女兒的傷勢，還沒有心思思考店家需承擔的責任，一切都等傷勢復原情況再來處理，案發火燒當下，她看到有員工拿到滅火器卻不會使用，楊姓工讀生更換瓦斯的過程，影片都有顯示了，也很清楚，她希望對方早日康復。

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