賭博網站獲利逾7千萬 赫見銀行女行員當門神

2017-11-09 15:35

〔記者邱俊福／台北報導〕男子黃嘉新涉嫌經營「葡京娛樂城」賭博網站，半年來會員人數達2萬3千人，賭資高達14億3千萬元，獲利超過7千多萬元以上，同時還吸收銀行女行員陳菁妤負責幫忙轉匯薪資、開立人頭帳戶等，甚至於警方查調犯嫌金融帳戶時，當門神將警方調閱資料公文傳送予黃嫌，通風報信，刑事局偵九大隊第一隊經長期蒐證，今天宣布搗破，逮捕黃、陳等14人送辦。

警方說，今年4月間，28歲黃嫌開始經營賭博網站，發現哥哥的女友陳女在新光銀行西屯分行擔任行員，便吸收當內應，專門負責銀行開立人頭帳戶、教導賭博網站成員網路銀行載具環境安裝及使用、銀行業務障礙排除、幫忙轉匯薪資等，期間黃嫌也匯給3筆約百萬元到陳女帳戶，疑似為傭金，但陳女到案僅承認協助，否認有收酬庸。

該集團於網站內邀約不特定賭客現金儲值，賭博項目區分彩票遊戲、電子遊戲、體育賽事、真人娛樂等4大類別，細項包含以台彩發行的賓果、今彩539、大樂透及香港馬會獎券的六合彩、國內外體育賽事、線上真人百家樂等博弈項目。

經查該網站以銀行帳戶儲值或第三方支付轉換遊戲點數，賭博下注點數扣取手續費後可以等數值轉換現金，賭博對帳方式又可分為「信用版」及「現金版」2類，分別是層層抽佣及分部門向賭客抽佣。

上月底，警方分別於雲林、嘉義、高雄等地區查獲「葡京娛樂城」賭博網站機房，現場並逮捕黃嫌等13人，並查扣電腦主機、手機、帳冊、教戰守則、會員資料、彈簧刀、打卡鐘、監視器、數據機等大批贓證物，全案依賭博罪移送檢方偵辦，並將擴大追查不法資金流向及其他集團成員與參與簽賭的賭客。