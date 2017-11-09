失戀男製汽油彈欲自焚 因手滑掉落遮雨棚險釀災

汽油彈掉在遮雨棚上。（記者曾健銘翻攝）

2017-11-09 14:14

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區24歲王姓男子，日前因失戀心情低落，喝醉酒後竟自製汽油彈，打算在住家頂樓引火自焚，孰料，他因不勝酒力，汽油彈沒拿穩，當場掉落至1樓遮雨棚，發生轟然巨響，所幸未引發火勢，鄰居誤以為遭人投擲汽油彈，警方事後循線逮捕王男，全案依公共危險偵辦。

新莊福營派出所表示，本月6日中午12時許接獲民眾報案，指稱民安路巷弄內某公寓的遮雨棚遭人丟擲汽油彈，警方趕抵現場，發現利用玻璃啤酒瓶、毛巾製成的汽油彈，但沒有點燃痕跡，但也讓左鄰右舍嚇壞：「真夭壽！」

新莊警分局獲報後立即展開追查，調閱監視器畫面鎖定一輛可疑機車，抽絲剝繭，循線追查，發現該輛機車曾在案發前至加油站購買汽油，因而鎖定王姓車主，隔日下午將他逮捕到案。

王男到案時供稱，因日前失戀後心情不佳，萌生輕生念頭，當天喝醉後自製汽油彈準備在屋頂引火自焚，沒想到一時手滑才讓汽油彈掉落至遮雨棚，警訊後依公共危險罪嫌將他移送法辦。

汽油彈掉在遮雨棚上，引起民眾恐慌。照片翻攝自臉書「我是新莊人」。（記者曾健銘翻攝）

王男以毛巾、啤酒瓶自製汽油彈。（記者曾健銘翻攝）

王男購買汽油自製汽油彈，欲引火自焚。（記者曾健銘翻攝）