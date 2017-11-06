苗縣警察局長交接 竹南子弟林炎田接棒

苗栗縣警察局舉辦局長交接，由縣長徐耀昌（右二）主持，卸任局長金浩明（左一）與新任局長林炎田（右一）交接印信，內政部警政署主任秘書蔡蒼柏（左二）代表監交。（記者彭健禮攝）

2017-11-06 14:55

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局今天上午舉辦局長交接，由縣長徐耀昌主持，卸任局長金浩明與新任局長林炎田交接印信，內政部警政署主任秘書蔡蒼柏代表監交。53歲的林炎田，為苗栗縣竹南鎮子弟，他表示，「面對自己的鄉親，會服務的更好」。

徐耀昌於典禮致詞表示，金浩明在苗栗縣服務1年3個月，在科技建警、交通維護、毒品防制與查緝，展現優異的成績。他也歡迎林炎田返鄉服務，肯定林在過往各職務工作均能負責盡職、表現相當優異，如今接棒苗栗的警政工作，相信一定能在現有良好的基礎下，持續為苗栗警政工作創造亮麗的成果。

蔡蒼柏於致詞時，肯定金浩明在苗栗縣警察局局長任內，執行各項工作，均能圓滿達成任務，在各項工作績效評比方面，亦能屢獲佳績，深獲各級長官的肯定，故於本次調陞臺北市政府警察局主任秘書；他也期許林炎田就任後，能發揮所長，繼續推動警察局各項勤、業務，創造更輝煌的工作成果。

林炎田感謝警政署長陳家欽及徐耀昌給他機會，能夠返鄉服務，他強調，會做好「治安、交通、服務」警察工作的三大主軸，並加強現今政府重視的「掃毒、打詐、掃黑」，尤其「面對自己的鄉親，會服務的更好」。

林炎田的85歲老母林蕭寶珠及兄嫂、妻子，今天也出席交接典禮；尤其林蕭寶珠見到兒子返鄉服務，開心不已，她稱讚「兒子做事很認真，一定不會漏氣。」

另，林炎田的胞弟林炎巨，為苗栗警分局副分局長，兄弟倆在同警察局服務，也傳為佳話。