搬錢搬到手軟！娃娃機大盜桃園落網 起出8622枚10元硬幣

嫌犯坦承，都是2人一組行竊、1人把風。（記者陳昀翻攝）

2017-11-05 12:02

［記者陳昀／桃園報導］新竹縣湖口鄉新竹工業區去年底開始出現3人一組的「娃娃機大盜」，竊賊專挑單價昂貴的3C產品機台下手，且手法俐落，行竊過程不到3分鐘，2度行竊共到手25萬元，昨天下午桃園警方逮人時，在車上起出8622枚10元硬幣、約64.5公斤重，警方說：「簡直搬到手軟！」

警方昨天下午在國際路1段逮到51歲張姓竊嫌、49歲林姓竊嫌、44歲張姓竊嫌，在車上發現8622枚10元硬幣，嫌犯坦承3人一組，2人負責行竊、1人把風，但僅承認在新竹工業區犯下的娃娃機竊盜案，以及被警方抓包的偷車案。

警方指出，11月2日51歲張姓竊嫌先在桃園市八德區一處汽車修理廠偷車，夥同49歲林姓竊嫌駕駛開車遠赴高雄，和44歲張姓竊嫌會合後，又在高雄偷一輛車更換。

桃園八德警方接獲高雄警方通報，在轄區發現失竊車輛，且附近另有一輛車失竊，於是雙方擴大偵辦，八德警方調閱監視器畫面鎖定該車行車路線，在桃園區國際路一處洗車廠，攔截到正要分贓款的3名嫌犯。

警方說，全案將依一般竊盜、汽車竊盜移送地檢署偵辦，也會擴大清查是否涉及其他案件。