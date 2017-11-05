「濱小步」又崩潰了！和女友婚戒宅配竟被偷

濱小步的訂婚戒經由宅配送到她家，袋子卻破掉，裡面戒指不翼而飛。（記者姚岳宏翻攝濱小步臉書）

2017-11-05 08:06

〔記者姚岳宏／台北報導〕造型師「濱小步」走過秦偉之亂，上月29日終與女友甜蜜舉行訂婚儀式，事後把戒指送去更改戒圍，珠寶廠商後以宅配寄回給她，沒想到她收到的宅配袋子竟破了一個洞，裡面戒指不翼而飛，她氣得立刻上警局備案，並把過程PO在臉書，盼「小偷」看到後，能把這枚有紀念價值的戒指還她。

「濱小步」曾出面指控秦偉的惡行，之後認識現在的女友「En Zo」並相戀，決定共度一生，上週舉行訂婚儀式，還說出欲透過合法借精借卵，「想生混血兒！」因而吸引媒體目光。

暱稱「濱小步」的陳女說，她在訂婚誓言儀式後，把戒指送到百貨珠寶專櫃更改戒圍，由於自己最近整天忙於爵士演奏家妝髮造型工作，沒辦法親自去拿，才請專櫃11月3日下午寄出，隔天中午「宅配通」就寄至她家。

她說當時先由管理員簽收，後下樓去拿，沒想到一拿到轉身才進電梯，就發現袋子破洞，「訂婚戒指被偷了！」她馬上帶著監視器畫面前往北市大安警分局敦化南路派出所備案，目前警方還在釐清案情。

濱小步說，以前專櫃寄過好幾次，都沒發生過這種事；宅配通的劉姓主管得知後，雖表示公司會理賠，但她覺得這是經過交換誓言儀式，而為對方戴上的戒指，很有紀念性，是無法代替的；她又說現在還沒正式報案，希望小偷能良心發現，把戒指歸還給她們。