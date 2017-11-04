11/4 今彩539頭獎開出6注！大福彩、大福獎均摃龜

大福彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷自台灣彩券官網）

2017-11-04 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月4日）開獎的第106000088期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000264期今彩539，頭獎開出6注，每注可得獎金400萬元，分別由宜蘭縣宜蘭市神農路1段218號的「尚得發投注站」、台中市南屯區大誠里東興路2段111號1樓的「金永發彩券行」、台南市歸仁區大廟里大廟1街133號1樓的「達樂彩券行」、宜蘭縣宜蘭市新民路128號1樓的「金三角商行」、台中市外埔區大同里甲后路3段967號的「豪翔彩券行」、新北市蘆洲區民權路39號的「櫻花投注站」開出。

第106000088期大福彩中獎號碼為：「01、09、17、23、26、28、30，特別號：14」，頭獎摃龜；貳獎共3注獲得，每注可得25萬元；參獎共59注獲得，每注可得4000元；肆獎共1231注獲得，每注可得400元；普獎共9634注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎3注獲得，每注可得10萬元。

第106000264期今彩539中獎號碼為「04、06、11、22、28」，頭獎共6注獲得，每注可得400萬元；貳獎共291注獲得，每注可得2萬元；參獎共7874注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬3897注獲得，每注可獲得50元。

第106000264期39樂合彩中獎號碼為「04、06、11、22、28」，四合共23注中獎，每注可得21萬2500元；三合共340注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9927注中獎，每注可得1125元。

第106000264期3星彩中獎號碼為「884」，正彩共10注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000264期4星彩中獎號碼為「7057」，正彩共4注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」