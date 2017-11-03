採菇男山區遇難靠打火機撐7天 還差點被黑熊吃下肚

黃姓男子在山區迷蹤7天，幸運脫困。（記者黃佳琳翻攝）

2017-11-03 10:08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕家住旗山的黃姓男子，和友人相約上山採菇，卻在山上被友人「放鳥」，黃男不熟悉地形在山區迷蹤7天，僅靠著一只打火機取暖和喝溪水求生，還差點被2隻台灣黑熊吃下肚，最後他自行脫困向警方求援，讓搜救人員直呼是奇蹟。

警方指出，黃姓男子（50歲）和張姓友人上月27日相約前往桃源森濤山區採菇，黃男依約到場後，等了友人3小時卻一直不見友人出現，他事後回想起時說：「那時侯內心突然感到一陣恐慌，而且耳邊還傳來張某某不會來了的聲音。」

黃男一時心慌馬亂，竟開始在深山內亂走，等他回過神時，早已不知身處何處；而黃男的同居女友當晚見黃男一直沒有回家，也連絡不上他，擔心他在山上出了意外，連忙報警求助。

警方獲報後，會同消防局、林務局及民間單位共組救難隊，一連在黃男可能失蹤的山區找了6天，卻一直不見他的下落，當救難人員懷疑他已遇不測時，1名步履蹣跚、身體甚為虛弱的男子突然出現在寶來派出所，還向員警請求提供熱食或飯食讓他充飢，此時員警才發現，眼前的這個男子，就是失蹤7天的黃男。

員警趕緊買便當給他吃，黃男坐在派出所內邊吃便當，邊說出這7天他怎麼在山上過活；黃男說，他迷路後，決定沿著低窪小溪下坡求生，連續7天徒步行走溪流河床，只喝溪水未進食，夜間山上氣溫甚低，身上又未攜禦寒之物，才真正體會到飢寒交迫情境，還好身上帶有一只「打火機」，晚上睡覺時打火取暖，才不致因失溫被凍死。

他在沿溪流上行往下求生途中，發現在河的對岸有2隻台灣大黑熊帶著幼熊到溪邊喝水，還好是在對岸，否則可能成為黑熊午餐，當時黑熊也以為他是持槍獵人，不一會兒逃至山林內躲藏。

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