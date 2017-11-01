性侵外勞丟臉到印尼 惡雇主賠50萬元改判8年

2017-11-01 17:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市謝姓雇主去年多次性侵害與猥褻印尼女看護工迪妮（化名），迪妮用手機拍攝過程，透過同鄉傳到印尼，被印尼媒體大幅報導，下了「台灣雇主強姦印尼女人」的斗大標題，引發印尼百姓激憤，把台灣人的臉丟到國外，迪妮更情緒激動寫下「我要殺了那個酒鬼」，一度輕生獲救，台中地院一審依強制性交與強制猥褻判刑9年6月，他上訴二審並拿出賠償50萬元的和解書，台中高分院略為減刑，今天改判他8年徒刑，可再上訴。

判決書指出，迪妮受顧當看護工，照顧謝姓雇主（59歲）的父親，但她到職不久後，就被嗜酒的謝男猥褻與性侵害，迪妮偷偷用手機拍下過程，傳給同鄉求救，還向仲介的翻譯哭訴「如果無法控制自己的情緒，我要殺了那個酒鬼（謝男）」，翻譯勸她不要做傻事，也支持她報警。

去年9月初，上述性侵害的影片，被「SUARABMI」等印尼媒體刊登，還被公布到YOUTUBE，引發印尼人民群情激憤，從事外勞權益的桃園市群眾服務協會庇護中心著手處理時，迪妮於去年9月9日打電話到1955（台中市政府外籍勞工24小時諮詢保護專線），中市政府轉報警方，不料，謝男得知後逃逸1天2夜被捕，目前仍羈押中，迪妮被安置後一度輕生，案發後返國。

此案有錄影畫面為證，錄影畫面顯示，迪妮多次抵抗謝男的猥褻與性侵害，其中一段畫面，是上半身赤裸的謝男，強摸摟抱迪妮，迪妮用哭訴聲音說「老闆，不要」、「我說不要，放手」，堪稱罪證確鑿，謝男無法否認，台中地院一審依強制猥褻與強制性交罪判處9年6月徒刑。

謝男上訴台中高分院，並拿出他2次賠償迪妮共50萬元台幣的和解書，聲明法院減輕其刑，台中高分院參酌謝男有悔意且與對方和解，酌予減輕量刑，今天改判8年徒刑，可再上訴，羈押中的謝男顯得老邁，聆聽判決後不發一語還押。