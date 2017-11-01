「傻眼貓咪」太紅 苗警查獲「黑色魔鬼」毒咖啡

2017-11-01 15:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「毒咖啡」包裝包羅萬象，日前高雄市警方查緝毒趴，查獲外包裝上印有藍色貓咪圖樣，下方搭配「傻眼」2字，「傻眼貓咪」一詞在網路界聲名大噪，也成為警方鎖定目標，不過苗栗警方今天另查獲「黑色魔鬼」毒咖啡，提醒民眾留意。

今年5月間，高雄市新興警分局，查緝毒趴，在現場查扣了19包「毒咖啡」，外包裝上印有藍色貓咪圖示，下方搭配大大2字「傻眼」。此後「傻眼貓咪」在網路論壇、聊天軟體上漸漸流行，用來形容「傻眼」。 而此包裝，也被警方鎖定。

苗栗警分局鶴岡派出所副所長鄭肇銘、警員廖福華於跟天凌晨1點多，巡邏經公館鄉台六線玉谷村路段，發現2名青少年共乘1輛機車在路上緩慢行駛且四處張望，形跡可疑，遂趨前攔查。

未滿18歲的騎士鍾姓少年及剛滿18歲的乘客詹姓男子，見警車上前，神情顯得異常緊張，經員警詳細盤查及檢視車內置物空間後，發現9包「黑色魔鬼」包裝外觀的咖啡包混合型新興第二級毒品（共重36.69公克），及10包毒品安非他命 （共重5.29公克）。

2人於警詢時承持有並吸食該毒品，詹男供稱，毒品是昨晚深夜10點許，向1名綽號「陳裔」男子所購得，否認有販買毒品之行為。警訊後，依毒品罪嫌將詹男移送苗栗檢署偵辦，另鍾姓少年依違反少年事件處理法及毒品危害防制條例移送苗栗地方法院少年法庭審理。

苗栗警分局長陳國文表示，毒咖啡外觀包裝包羅萬象，除了毒咖啡，也有茶包、糖果等，讓不知情的民眾上當，因而誤用毒品。提醒民眾，應隨時保持警覺性，留意自身安全，也不隨意接受已開封或他人送的飲料與食物，尤其使用時，要特別注意是否有經拆封過；更不吃來路不明的食品或藥品；對於隨身攜帶的飲料也應提高警覺，保持在視線範圍之內，避免在不知不覺中遭受毒害。

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