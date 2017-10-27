醉漢踢小黃 警壓制害脾臟破裂判刑4月

2017-10-27 15:22

〔記者陳慰慈／新北報導〕陳姓男子喝醉搭計程車返家，因車資問題與運將發生爭吵，運將只好將陳男送至新北市新莊警分局光華派出所，25歲曾姓員警請陳妻前來付清車資，但陳男離開時不滿腳踹計程車車門，曾員質疑陳男故意找運將麻煩，兩人爆發拉扯，以膝蓋頂撞陳男腹部，造成陳男脾臟破裂等傷害，新北地院今依傷害罪判曾員有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

判決指出，前年12月12日晚間10時許，陳男因酒醉搭計程車回家，因講不清楚目的地，司機便將他送至派出所請員警協助，曾姓員警等人於是把陳男叫醒，要他支付600元車資，但陳男只願付200元，曾員只好叫陳妻來付清車資。

未料，陳妻帶著老公離開派出所，停等紅綠燈時，陳男仍覺不爽：踹了計程車車門一腳，隨即被陳妻拉離至對面人行道上，曾員見狀便衝出派出所，抓住陳男肩膀，質問陳男為何找司機麻煩，陳男抵抗，兩人爆發肢體衝突，曾員以膝蓋頂陳男腹部將他壓制在地，造成陳男脾臟破裂、乙狀結腸穿孔、腹膜炎等傷害，乙狀結腸因穿孔切除，陳男認為曾員執法過當，憤而提告，檢方依重傷害罪嫌起訴曾員。

法院審理時，曾員供稱依法執行公務，陳男酒醉鬧事，又掐住他脖子，他為實施保護管束才用掃腰方式將陳男制伏在地，否認用膝蓋頂陳男腹部，且考慮到比例原則，選擇攻擊左腸骨。

法官依據現場監視器畫面、員警密錄器檔案，認為陳男雖有腳踹計程車，但隨即被妻子帶離，並未再走向計程車，顯無造成他人生命危害之情形，且並未主動攻擊員警，加上醫院診斷證明書指，陳男脾臟破裂是受外力撞擊所致，案發後，曾員前往陳男探視，也承認腳踢告訴人，判曾員有罪。

法官雖認定曾員帶有情緒性「教訓」陳男，報復性執法不符法治原則，又未與告訴人達成和解，但考量他擔任警職不久，年輕氣盛，加上人民對警察執行勤務缺乏尊重，屢傳襲警案，認為曾員因受刺激一時情緒失控，動機並非惡劣，且陳男經手術已康復，難認身體重大不治或難治傷害存在，因此改以傷害罪論罪量刑。