竹聯幫夥統促黨主委暴力恐嚇 酒瓶敲頭、香菸燙頭樣樣來

2017-10-27 10:34

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫震武堂堂主林鈞庠，涉嫌夥同統促黨狄青黨部主委孔慶駿，以周姓女友，由周女出面控告劉姓被害人性侵後，以此為由恫嚇交付600萬元，期間林嫌分別持酒瓶敲頭、香菸燙頭及甩棍痛毆等方式樣樣來，孔嫌則在旁助勢，刑事局偵二大隊第三隊今天宣布將林、孔、周與幫眾等共7人送辦。

警方調查，46歲林嫌有多項組織犯罪、恐嚇、傷害等前科紀錄，跟孔嫌為結拜兄弟5人之一，林嫌為大哥，孔排行老么，並立有結拜帖。

孔嫌陪同林嫌前往恐嚇取財時，在旁要求被害人「該處理的要處理」、「要兄弟來處理沒有用，會被黑吃黑」、「大哥的女人你可以碰嗎」等等，助陣林嫌。但孔嫌到案後，則表示只是有陪同前往，有講幾句話，沒有不法，面對媒體採訪則說「我只是載人去，沒有恐嚇」。

警方說，去年12月間，林嫌因恐嚇取財遭收押後，林嫌的周姓女友移情別戀跟桃園地區開燒烤店的劉姓男子成為男女朋友。今年3月間，林嫌交保後，周女雖到嘉義避不見面，仍被林嫌找到，隨即要求周女前往警局控告劉男性侵，隨後出面要求劉男需出面處理。

起初，林嫌以「我在桃園地區名字值多少錢」為由，恐嚇交付300萬元，劉男尋找其他人士出面周旋，希望降低價格，卻被林嫌以不滿其到處張揚，加價一倍要求600萬元，期間林嫌多次率旗下幫眾前往劉男經營的燒烤居酒屋店鋪，持利剪、棍棒毀損監視器影像鏡頭及瓦斯管線，再以酒瓶敲頭、香菸燙頭及甩棍痛毆等方式恫嚇，甚至揚言「專門打利頭（指勒索敲詐財物）」且向被害人恫稱「要買凶殺你、報警也沒有用、讓你死100次、不簽本票就要兄弟來砸店」。

警方昨天將林嫌在內7人逮捕，查扣武士棍、協調契約書等與本案恐嚇取財犯行相關的贓證物。詢後將依涉嫌恐嚇取財、傷害及組織犯罪等罪解送桃園地檢署偵辦。