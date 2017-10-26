爆李晶玉涉孕婦詐領健保案 記者獲不起訴

2017-10-26 14:51

〔記者謝君臨／台北報導〕刑事局去年破獲孕婦跨國詐領健保費案，當時週刊曾報導警方的約談名單中，還包括政論節目主持人彭文正、李晶玉夫妻檔；對此，李晶玉除對外澄清，表示遭到抹黑，並認為李姓撰稿記者報導不實，怒告妨害名譽；台北地檢署調查後，認定記者已盡查證義務，今將他不起訴。

此外，李晶玉另懷疑刑事局長劉柏良涉嫌洩漏病歷、製造謠言，控告劉瀆職，不過北檢調查後，發現刑事局當時主要偵辦的對象是在台仲介及坐月子中心，但因彭、李曾替在美國洛杉磯的「小太陽月子會所」代言，才被懷疑，認定劉罪嫌不足，今年8月已將他處分不起訴。

檢方調查，坐月子代辦中心「柳柳嚴選」、「俏媽咪」，涉嫌教導赴美生產的準媽媽，持偽造的「前置胎盤」證明，回台詐領保險費與健保費，2年來，粗估詐領3000萬元，去年3月被刑事局破獲，新北地檢署今年7月依詐欺等罪起訴「柳柳嚴選」負責人柳昭薰、業務李珊及詐領22萬到113萬元不等的6名孕婦。

針對此案，週刊報導指出，政論節目主持人彭文正、李晶玉夫妻檔，被爆也名列貴婦赴美產子名單中；據了解，李晶玉在洛杉磯坐月子的「小太陽月子會所」，在台灣擁有高知名度，該會所簡介上還寫著「台灣名主播李晶玉、李傳慧、何佩蓁，藝人李佩甄等名人政要，都曾是小太陽的忠實客戶。」

事後，李晶玉在臉書發文澄清，並指控刑事局長劉柏良涉嫌洩露病歷，將取得自醫院診所，與詐領健保、保險費案毫無關係的李晶玉生產病歷秘密，洩漏交付予媒體記者，促使媒體做不實報導；另對撰文的週刊記者提告。

李晶玉強調，自己在10年前懷孕時，曾出現各種不適症狀，甚至還在播報新聞時出現嚴重低血壓幾乎休克，最後她決定聽從醫生的建議遠離壓力，赴美休息待產，卻因突發狀況提前緊急剖腹生產，但竟被如此抹黑，還遭媒體以「快報」的方式和詐領健保混為一談，才決定提出告訴。