男跳樓壓死73歲賣菜嬤 家屬判賠520萬定讞

林姓男子在住家隔壁頂樓跳樓輕生，一躍而下壓到擺攤賣菜阿婆，兩人均不治死亡，最高法院判決林男妻兒須賠償阿婆家屬520萬元。（資料照，記者佟振國攝）

2017-10-24 11:34

〔記者項程鎮／台北報導〕罹患思覺失調症的林男爬到隔壁頂樓跳樓，壓死在路邊賣菜阿嬤，賣菜阿嬤家屬提告求償，林男家屬主張林因妄想症發作墜樓，才會壓死賣菜阿嬤，最高法院認為林男和賣菜阿嬤死亡有因果關係，判決林男家屬應在所得遺產範圍內，賠償老婦的先生120萬元，5名兒子各80萬元確定。

判決指出，66歲林男去年4月26日翻越女兒牆，到隔壁鄰居的7樓跳樓，不偏不倚墜落在路邊擺攤賣菜的73歲陳姓老婦身上，雙雙死亡。

老婦先生和5個兒子悲慟之餘打民事官司，向林妻和3個兒子請求損害賠償，老婦的先生求償150萬元，5個兒子則各求償100萬元精神慰撫金。

林男妻兒辯稱，林男有重度憂鬱症和妄想症等病，接受治療卻無法改善，且跳樓時有妄想症，他的判斷力和行為已達心神喪失程度，不是要置人於死地。

不過法院調查指出，林男選在隔壁7樓跳樓，必須用簡易掛梯先攀爬到自家頂樓，再翻越女兒牆，顯見是經思考的行徑。

歷審皆判林男家屬敗訴，台中高分院認為，林男雖非故意害死賣菜老婦，但他自家一樓外曾出租他人，也知隔壁一樓外有老婦賣菜，而他爬到隔壁頂樓再跳樓，縱無殺人之意，也應負過失之責，況且林男的妻、兒都未拋棄繼承權，自然也應繼承林男對老婦家人的損害賠償責任，審酌雙方身分和經濟能力後，判決林男家屬敗訴，上訴後被最高法院駁回確定。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980