美髮產品「卡氛」來自地下工廠 業者坦承疏失

南市衛生局5月間稽查聖凱的倉庫查封產品、製造機具。（衛生局提供）

2017-10-19 18:14

〔記者楊金城／台南報導〕知名美髮品牌「卡氛」遭檢舉部分商品來自台南佳里一家地下工廠製造，製造商聖凱化妝品林姓業者今天出面坦承疏失，不知倉庫用來分裝產品是違法的，相當後悔。

林男說，聖凱在台南佳里區子龍里合法登記的工廠只有20多坪大，不夠使用，才在附近租下面積各70多坪的另2個倉庫堆放包材，今年2月後，因原料、包材搬來搬去麻煩，又要照顧中風老父，才便宜行事在倉庫分裝製造部分產品，品質絕無問題，但不知道這樣觸法，5月16日被台南市衛生局稽查查封部分產品和下架後，客戶不敢來下訂單購買，生意大受影響，至今生計快出問題。

南市衛生局在5月16日稽查聖凱未領有化粧品製造工廠登記證的倉庫發現製造化粧品違法情事，現場查獲製造機器、原料、半成品及成品「亞希朵玫瑰沐浴乳」、「亞希朵水潤柚涼護髮素」、「卡氛美肌香水沐浴乳」、「亞希朵玫瑰香水沐浴乳」、「水潤柚涼洗髮精」、「水潤柚涼沐浴乳」、「米蘭可系列角蛋白修護素」、「葡萄柚護髮素」、「白麝香洗髮精」等9項化粧品共4875瓶，當場查扣封存，並為確保消費者使用安全的化粧品，在5月23日通知各縣市衛生局協助將上述品項化粧品下架回收。今天衛生局再派員查訪，確認封存現況。

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