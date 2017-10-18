八德分局掃黑 破獲四海幫組織、逮捕10人

警方將劉姓首腦移送法辦。（記者謝武雄攝）

2017-10-18 15:52

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府警察局八德分局等單位實施治平專案，動員50多名員警，針對四海幫蓮花車行10多個據點進行同步搜索，拘提劉姓首腦等10人到案，其中劉姓首腦年僅22歲，是「四海幫」新生代大哥，以逞兇鬥狠聞名，警方也在大溪查獲毒咖啡代工廠，起出製作毒咖啡原料、成品及機器，現場還發現四海幫」制服、開山刀、西瓜刀等物。

全案由八德分局報請桃園地檢署檢察官鄭朝光指揮偵辦，昨天下午見時機成熟，動員50餘名警力，分別於桃園市八德、中壢、大溪、新竹縣竹北市等地，同步拘提劉姓首腦及黨羽共10人到案，並於劉姓首腦位於大溪區僑愛一街據點查獲混合型毒品分裝工廠，查獲毒咖啡包原料1罐（重約1.5公斤）、毒咖啡包90包、K他命、搖頭丸、咖啡包分裝袋、分裝勺、電子磅秤、封口機、捲菸器及「四海幫」制服、開山刀、西瓜刀等證物，全案依違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、殺人未遂、傷害、妨害自由等罪嫌送辦。

八德分局偵查隊長吳學安表示，劉姓男子為「四海幫」新生代大哥，以逞兇鬥狠出名，不僅與竹聯幫捍衛隊及天道盟正義會大哥，互嗆輸贏、火拼，在桃園、八德、大溪地區名聲響亮；劉嫌平日雖以經營人力仲介、網路賭博、小額貸款為業，惟常常與人結怨，故其所經營之「蓮花車行」屢遭人毀損，並引發幫派間衝突。

吳學安說，去年9月5日，劉姓首腦率3、40名幫眾持刀、棒到八德區國豐五街尋仇，結果發現大門深鎖，竟然遷怒國豐一街某網路工程公司，還將林姓負責人身砍20多刀，當場大量失血昏迷，所幸急救得宜，始救回一命。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆