利用工業區廠房種大麻 分門別類、培育品種超專業

北市刑大毒緝中心破獲大麻養植工廠。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供。

2017-10-17 15:15

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊毒品查緝中心，今日下午宣佈破獲位在新北市五股工商路的一處大麻種植工廠，緝獲江、吳兩嫌外，當場查扣大麻257株、種子300餘顆及相關種植、乾燥工具一批。

北市刑大毒品查緝中心透過網路巡邏與情蒐，發現住於新北市三重與板橋吳姓男子與江姓同夥，疑似利用租賃位在新北市五股工業區的廠房種植大麻。警方蒐證中，發現江嫌等人十分謹慎，除倉庫外備有多支監視錄影設備，並以雲端方式隨時監看周邊出入人員。

專案人員為避免曝光，出動不同車輛與人員，歷經數個月跟監、埋伏、蒐證，確認吳嫌等涉嫌在五股工業區倉庫內種植大麻，昨日執行拘提與搜索，共計查扣大麻257株、種子300餘顆及相關種植、乾燥工具一批。

警方調查，倉庫二樓5間房間概分育苗室、成株區、特別品種區，有專業之種植燈光、溫溼度控制、二氧化碳供應裝置，並在夜間以排氣設備將室內大麻氣味抽到廠房後方空地，利用工業區夜間無人特性，減少白天大麻氣味外洩而遭查緝機會。

吳嫌種植大麻相當專業與細膩，為確認成長狀況與品種差異，大麻株下方幾乎均有標示品種與種植時間或光照週期，品種包含「白人寡婦」、「白人大芽」、「工作大師」、「三雲乳酪」、「Kush」（印度大麻）等，其中特別品種區內一株比成年男子為高之大麻，特別註記「自動速度、花多、葉少、高產量」，另有標示「酸藍女性、塊狀芽、香」，顯示將進行長期育種的企圖。

警方訊後，今日全案依毒品罪嫌將吳嫌等移送新北地檢署偵辦。

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