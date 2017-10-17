囂張援交妹 5分鐘瓦解中市東區義警顧問團…

某位顧問不慎把「麗莎優質外約--約妹參加」的援交妹，加入了「東區義警分隊顧問團」群組。（記者張瑞楨翻攝）

2017-10-17 12:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市東區義警分隊昨天（16日）晚間，發現某位顧問不慎把俗稱「援交妹」（或外約妹）的賣淫女子，加入該分隊顧問的LINE群組「東區義警分隊顧問團」，他們請援交妹退出群組，不料，這位援交妹卻很強悍，指責這群顧問「好像很了不起」、「職業歧視」，更令人傻眼的是，援交妹竟然在短短5分鐘內，把約100位顧問、警察、義警、里長與民代助理等成員，全部踢出LINE群組，顧問也無法存取備份累積4年的照片，大呼：「乞丐趕廟公，一群義警顧問被一個援交妹踢走，真沒尊嚴！」。

一位顧問看不下援交妹的囂張行徑，昨天晚間詢問台中市警局刑警大隊，但卻得到「無法可罰」的答覆，刑警大隊指出，現行的法律，無法處罰在LINE群組「踢人」的行為，只能追究援交妹是否真的賣淫，或散佈違反兒童及少年性剝削防制條例的圖片文字訊息，但這個與踢人無關。

台中市東區義警分隊顧問在4年前，成立「東區義警分隊顧問團」的LINE群組，成員約100人，包括義警分隊的顧問、當地里長、市議員與助理，還有立委的助理、警察與義警，目的是聯誼，群組內還有4年來辦活動的照片，不料，昨天傍晚該義警分隊發現，一位顧問不慎把名為「麗莎優質外約--約妹參加」的人，也就是俗稱的「援交妹」或「外約妹」，加入了「東區警分隊顧問團」。

管理群組的東區義警分隊書記郭士榤很快就在群組內貼文：「請問是誰把外約拉到群組的，請將他（她）退群組」，另有一位警察與兩位義警，3人也貼文請援交妹自行退出群組，不料，卻惹怒了援交妹，援交妹質疑說「好像很了不起一樣」、「我是咋的拉」，援交妹強調，她什麼事情都沒做，質疑顧問是「職業歧視」，在短短5分鐘之內，把上百位成員全都踢出群組，還罵了兩句話：「媽的」、「很幹呀」。

短短5分鐘，一群人被一位援交妹踢出群組，也都無法再度進入，4年來的照片也無法取出備份，眾人當場傻眼，痛罵援交妹「乞丐趕廟公」，只好再另設一個LINE群組。

管理群組的書記郭士榤說，一群義警顧問、警察、義警、里長與議員民代及助理，5分鐘被援交妹踢走，「真的是很丟臉，沒尊嚴」，援交妹如此囂張，卻又無法可制止這種囂張行為，眾人也只能傻眼大呼無奈了。（13:05更新）