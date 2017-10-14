控被騙「蓋廟消業障」 富商告seafood賣地自肥

2017-10-14 19:21

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄蔡姓富商罹患思覺失調症，20年前為求助宗教療癒，認識現任台北市佛教會理事長釋會宗，他指控，釋會宗以「消業障」為由，要他先後在阿蓮、大樹花費近億購地興建兩座佛寺，但他捐出的地不但沒蓋廟，還被過戶到釋會宗與弟子名下，甚至轉賣，蔡姓富商向高雄地檢署提告釋會宗詐欺，全案由雄檢偵辦中。

釋會宗：問心無愧 公道自在人心

對此，57歲的釋會宗（又名界雲法師）接受媒體電話受訪時否認蔡男的指控，強調「問心無愧！公道自在人心。」

弟子：師父願意無條件奉還土地

釋會宗的弟子天嶽法師也以錄影方式，代表師父釋會宗澄清蔡姓富商贈地原委，十幾年前蔡男主動到新竹找釋會宗師父，表示願購地蓋寺院，希望師父到高雄弘法，師父絕無以「消業障」為由要對方捐地蓋寺院。天嶽法師最後並說，為了化解外界疑慮，「師父願意無條件奉還土地。」

蔡姓富商提告指出，1997年間他身心狀況不佳，經人介紹認識釋會宗，想求助宗教力量療癒身心疾病，不料，釋會宗遊說他在阿蓮區買地興建「金佛寺」，聲稱這樣才能消業障，於是他花了2000多萬，以自己與妻子名義購買阿蓮區7筆共1.5公頃土地，還委託土木技師辦理規劃及地目變更手續，另於2000年捐款1500萬元成立財團法人金佛宗教基金會，以利管理。

購地加捐款 富商花了近9000萬

沒想到，隔年金佛寺土地經縣府核准變更地目，準備動工興建之祭，釋會宗又說他「業障太重」，只蓋一間廟無法消弭，要再多蓋一間「大金佛寺」，病才會好。蔡男深信不疑，又在2001年起數年間，花了5000多萬到大樹區買下總面積將近5公頃的9筆土地。當時釋會宗說為了申辦方便，要蔡男將阿蓮區「金佛寺」的土地權狀交出，另將大樹區「大金佛寺」土地借名登記在釋會宗大嫂等3人名下，蔡男一一照辦。

蔡男指控，就在他忙於籌備「大金佛寺」購地興建期間，釋會宗又說阿蓮土地不好，已不適宜興建佛寺，要暫停開發。他覺得奇怪，自行到地政事務所調閱資料，才發現釋會宗早在2002年就將阿蓮區土地以買賣方式，過戶到自己名下，他當時質問釋會宗過戶原因時，釋會宗稱已決定不在阿蓮蓋廟，會把土地恢復原編定地目再還給他，但釋會宗卻在2014年向市府申請恢復原用地編定後，將土地以數千萬價格脫手，賣給劉姓、高姓男子。

至於大樹的「大金佛寺」，則因地目遲遲無法變更獲准開發，但蔡男一直以為計畫仍在進行中，後來他請技師調閱相關土地謄本，才發現釋會宗又瞞著他，將土地從原先的釋會宗大嫂等3人，改過戶到釋會宗自己與另4名弟子名下。

釋會宗接受媒體電話訪問時否認蔡男指控，強調「問心無愧！」他指出，阿蓮的廟是蔡男自己發心要建，但他覺得地點不適合，才跟蔡男商議賣掉阿蓮的地，再到大樹買地興建「大金佛寺」。沒想到，後來蔡男生意做不好，後悔捐地，才衍生糾紛。「他這樣講都不對的，之前就告過（竊佔）不起訴了」、「沒有關係，公道自在人心，他要告我也沒辦法，我們問心無愧。」

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  • 釋會宗否認蔡姓富商的指控，強調「問心無愧！公道自在人心。」（翻攝自台北市佛教會網站）

    釋會宗否認蔡姓富商的指控，強調「問心無愧！公道自在人心。」（翻攝自台北市佛教會網站）

  • 釋會宗的弟子天嶽法師代表師父澄清說明當初蔡姓商人主動捐地原委，並說「師父願無條件奉還土地。」（記者黃建華翻攝）

    釋會宗的弟子天嶽法師代表師父澄清說明當初蔡姓商人主動捐地原委，並說「師父願無條件奉還土地。」（記者黃建華翻攝）

  • 蔡姓商人當初捐贈給釋會宗的土地之一。（記者黃建華翻攝）

    蔡姓商人當初捐贈給釋會宗的土地之一。（記者黃建華翻攝）

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