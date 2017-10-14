控被騙「蓋廟消業障」 富商告seafood賣地自肥

2017-10-14 19:21

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄蔡姓富商罹患思覺失調症，20年前為求助宗教療癒，認識現任台北市佛教會理事長釋會宗，他指控，釋會宗以「消業障」為由，要他先後在阿蓮、大樹花費近億購地興建兩座佛寺，但他捐出的地不但沒蓋廟，還被過戶到釋會宗與弟子名下，甚至轉賣，蔡姓富商向高雄地檢署提告釋會宗詐欺，全案由雄檢偵辦中。

釋會宗：問心無愧 公道自在人心

對此，57歲的釋會宗（又名界雲法師）接受媒體電話受訪時否認蔡男的指控，強調「問心無愧！公道自在人心。」

弟子：師父願意無條件奉還土地

釋會宗的弟子天嶽法師也以錄影方式，代表師父釋會宗澄清蔡姓富商贈地原委，十幾年前蔡男主動到新竹找釋會宗師父，表示願購地蓋寺院，希望師父到高雄弘法，師父絕無以「消業障」為由要對方捐地蓋寺院。天嶽法師最後並說，為了化解外界疑慮，「師父願意無條件奉還土地。」

蔡姓富商提告指出，1997年間他身心狀況不佳，經人介紹認識釋會宗，想求助宗教力量療癒身心疾病，不料，釋會宗遊說他在阿蓮區買地興建「金佛寺」，聲稱這樣才能消業障，於是他花了2000多萬，以自己與妻子名義購買阿蓮區7筆共1.5公頃土地，還委託土木技師辦理規劃及地目變更手續，另於2000年捐款1500萬元成立財團法人金佛宗教基金會，以利管理。

購地加捐款 富商花了近9000萬

沒想到，隔年金佛寺土地經縣府核准變更地目，準備動工興建之祭，釋會宗又說他「業障太重」，只蓋一間廟無法消弭，要再多蓋一間「大金佛寺」，病才會好。蔡男深信不疑，又在2001年起數年間，花了5000多萬到大樹區買下總面積將近5公頃的9筆土地。當時釋會宗說為了申辦方便，要蔡男將阿蓮區「金佛寺」的土地權狀交出，另將大樹區「大金佛寺」土地借名登記在釋會宗大嫂等3人名下，蔡男一一照辦。

蔡男指控，就在他忙於籌備「大金佛寺」購地興建期間，釋會宗又說阿蓮土地不好，已不適宜興建佛寺，要暫停開發。他覺得奇怪，自行到地政事務所調閱資料，才發現釋會宗早在2002年就將阿蓮區土地以買賣方式，過戶到自己名下，他當時質問釋會宗過戶原因時，釋會宗稱已決定不在阿蓮蓋廟，會把土地恢復原編定地目再還給他，但釋會宗卻在2014年向市府申請恢復原用地編定後，將土地以數千萬價格脫手，賣給劉姓、高姓男子。

至於大樹的「大金佛寺」，則因地目遲遲無法變更獲准開發，但蔡男一直以為計畫仍在進行中，後來他請技師調閱相關土地謄本，才發現釋會宗又瞞著他，將土地從原先的釋會宗大嫂等3人，改過戶到釋會宗自己與另4名弟子名下。

釋會宗接受媒體電話訪問時否認蔡男指控，強調「問心無愧！」他指出，阿蓮的廟是蔡男自己發心要建，但他覺得地點不適合，才跟蔡男商議賣掉阿蓮的地，再到大樹買地興建「大金佛寺」。沒想到，後來蔡男生意做不好，後悔捐地，才衍生糾紛。「他這樣講都不對的，之前就告過（竊佔）不起訴了」、「沒有關係，公道自在人心，他要告我也沒辦法，我們問心無愧。」

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