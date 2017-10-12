人文中小學收費爭議 正、副校長、老師遭控詐欺

2017-10-12 15:34

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮人文國中小，爆發收費爭議，家長指控學校欺瞞家長，收費不但沒進校庫接受監督，還流入經營學校的人文展賦教育基金會中，用途不明，向宜蘭地檢署告發正、副校長、兩名教師及基金會總監涉嫌詐欺；至於宜蘭縣政府召開的教育審議委員會將於16日召開，研議是否要與經營該校的人文展賦教育基金會解約。

頭城鎮人文國中小創校已邁入第15年，是宜蘭縣政府委外的「公辦民營學校」，與縣府簽有合約，原由佛光山文教基金會於民國91年承辦校務，97年由人文適性教育基金會接手，目前有280名學生。

家長指控，人文國中小以助學金的名義收費，經費卻沒有進入校庫，反而以捐款的名義流入經營學校的人文展賦教育基金會，且相關費用進到基金會是透過家長會單方面的表決決定，未經過每個家長同意。

家長更指出，基金會及學校除違法收費，還苛扣教師加班費、私設行動教室販賣學歷，違法事項多到讓人難以想像，全案已向地檢署告發，控告基金會總監楊文貴、學校正、副校長及老師涉嫌詐欺等罪。

行政缺失方面，宜蘭縣政府教育處的調查報告也建議，人文國中小未依契約及教育發展計畫執行的違規情節重大，經教育審議委員會調查屬實，縣政府得終止或解除委託經營契約。

對此，人文國中小校長馬駿良解釋，實驗教育被太多的行政程序束縛，難以走出去，依據學校課程的特殊性，校方已積極與縣政府研議適合人文國中小的代收代辦計劃，一定會讓收費合法，未來基金會的收費也會經每位家長同意，不會再透過團體表決的方式，藉此消弭爭議。

人文展賦教育基金會總監楊文貴則強調，學生進到學校時，都向所有家長做完整的說明，收費如何運用也都明確的告知，所有的經費絕對都用在學生身上，沒有私用。

宜蘭縣政府教育處長簡菲莉表示，教育處的態度就是希望學校能依法行政，會在結案報告表達解約建議，學校已涉及重大違約，希望教審會可以回到行政契約加以考量。

簡菲莉認為，當初縣政府基於信任，且要讓實驗教育有更多揮灑空間，未像公立學校一樣，派遣人事與主計人員到校駐點監督，未來將討論是否修改宜蘭縣屬各級學校委託私人辦理自治條例，開始派駐人員，但勢必會影響實驗教育學校的揮灑空間，這需要在16日的教審會討論，縣府須重新思考，要用公款支持什麼模樣的實驗教育。

針對家長指控，律師林國漳認為，如果基金會的收費用在學生身上，事先也都有向家長說明，沒有使用詐術，費用也未挪為私用，難以構成詐欺罪。