千萬McLaren超跑一路違規 超車險撞騎士也不顧

網友目擊一輛千萬McLaren超跑在新北市板橋環河西路五段一路違規超車，險象環生，網友拍下照片報警檢舉。（記者吳仁捷翻攝）

2017-10-12 14:39

〔記者吳仁捷／新北報導〕一輛要價1535萬的白色McLaren超跑，行經板橋環河西路路段時一路狂飆，因不耐前方的慢速車，沒保持安全車距下，多次違規跨越雙黃線超車，險些撞上對向的汽、機車，讓機車騎士嚇得緊急剎車，行徑誇張，看不去的網友拍下超跑的車尾，向板橋警分局檢舉報案，板橋警方說，獲報後已展開追查，不論其車輛造價，將依法對違規駕駛開罰。

目擊的網友說，11日下午5時許，他開車經過板橋區環河西路四段500號，約四汴頭抽水站附近，突有一輛白車高速從他座車左側超過，高分貝的聲浪讓這名網友定睛一看，赫見是輛McLaren超跑，網友趁停等紅燈時，欣賞這輛罕見超跑。

燈號變綠後，這輛超跑的駕駛行徑卻讓人無法認同，這輛超跑先是緊逼前方車輛，當他要超車時，也沒保持安全車距，切換車道要超車時，險些撞上前車，而且切換過車道後，還差點撞上對向迎面而來的機車。

網友說，這輛超跑違規跨越雙黃線超車後，還繼續違規超車，看得後方的網友膽顫心驚，不禁為對向車輛捏把冷汗。

網友上網查詢，這輛違規的超跑應是McLaren車廠的650S車款，從靜止至時速200公里，只需8.4秒，該車擁有3.8升雙渦輪增壓V8汽油引擎，可在7,250轉提供650匹最大馬力，並在6,000轉帶來69.1公斤米的最大扭力；這輛車要價不斐，開價價1535萬元起。