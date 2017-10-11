自訴馬教唆洩密敗訴 柯建銘：法院為馬脫罪

民進黨立院黨團總召柯建銘（圖），發聲明批判法官為馬英九脫罪。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-10-11 12:39

〔記者曾韋禎、彭琬馨／台北報導〕立委柯建銘自訴前總統馬英九涉教唆洩密案，台灣高等法院今判決馬無罪定讞；柯建銘發出聲明表示，法院刻意忽視馬的犯罪證據，為其脫罪。

柯建銘聲明指出，馬英九介入司法個案，教唆黃世銘洩密已是罪證確鑿，沒想到法院卻忽視如山鐵證，縱放毀憲亂政之人，著實讓人遺憾；法官掩飾馬英九教唆洩密的犯罪事實，實乃黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴。

他表示，馬英九要求黃世銘報告個案，利用總統權勢干預司法，將黑手伸入司法以及國會，破壞台灣得之不易的民主法治。然而，法院卻無視馬英九教唆黃世銘洩密的事實，濫用法官的自由心證作為馬英九的遮羞布，踐踏司法尊嚴。

他表示，若沒有重要事項報告的話，馬怎會在半夜與黃世銘通話88秒？認定這個通話無從證明洩密，顯然是刻意忽略事實。這是馬英九要求黃世銘再來報告一次，但法官竟認為是黃世銘是力求表現才主動報告，這就是法官濫用自由心證，無所不用其極地替馬英九脫罪；說出連馬英九辯護律師都不敢說出的理由，根本是曲解事實、枉法裁判。

柯建銘指出，法院刻意忽視馬英九的犯罪證據。根據當晚的通聯記錄，馬英九隨扈林有振持有的手機發話地點是在新店住家，且有撥話給馬英九；然而，馬英九的手機是在4分鐘後撥給黃世銘，新店住家至總統官邸的車城至少要20分鐘，除非林有振有任意門，否則不可能是由他在馬英九身邊，用馬的手機撥話給黃世銘。顯然當晚是馬英九親自跟黃世銘通話。法院無視通聯記錄，顯有護航馬英九之嫌。

柯建銘批評，總統本應該是憲政捍衛者，馬英九卻公然介入司法個案，馬英九辦公室竟還表示該判決確立了總統應有的行政權限，荒謬至極。

柯建銘表示，黃世銘與林有振涉嫌偽證，待起訴後本案就有再審之機會，讓司法與公義有重見天日的一天。