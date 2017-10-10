10/10 大樂透頭獎摃龜、今彩539 頭獎開出1注！

2017-10-10 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月10日）開獎的第106000085期大樂透，頭獎摃龜；第106000242期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金1000萬，由基隆市仁愛區的「喜相逢彩券行」開出。

第106000085期大樂透中獎號碼為：「06、28、29、30、31、39，特別號：33。」頭獎摃龜；貳獎開出3注，每注可得86萬2030元；參獎共43注獲得，每注可得6萬4767元；肆獎共98注獲得，每注可得1萬8269元；伍獎共2504注獲得，每注可得2000元；陸獎共3326注獲得，每注可得1000元；柒獎共3萬3826注獲得，每注可得400元；普獎共4萬5676注獲得，每注可得400元。

第106000085期49樂合彩中獎號碼為「06、28、29、30、31、39」，四合開出3注，每注可得20萬元；三合共170注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3188注中獎，每注可得1250元。

第106000242期今彩539中獎號碼為「13、21、28、37、38」，頭獎1注獲得，可得1000萬元；貳獎共175注獲得，每注可得2萬元；參獎共5941注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬8733注獲得，每注可獲得50元。

第106000242期39樂合彩中獎號碼為「13、21、28、37、38」，四合共4注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共95注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4659注中獎，每注可得1125元。

第106000242期3星彩中獎號碼為「142」，正彩共17注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000242期4星彩中獎號碼為「3077」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見