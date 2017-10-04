爆炸案傷者求償18萬 台鐵只願付8千

台鐵爆炸案後，警方加派維安特勤隊進駐車站，維安特勤隊荷槍實彈，在車站內加強巡邏戒備。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-10-04 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕去年7月7日台鐵爆炸案造成25人受傷，台鐵當時承諾會負責到底，但當時受害者黃先生出面控訴，台鐵違背當時諾言，對後續的醫療費與薪資賠償申請百般刁難，今年6月向台鐵申請18萬多的賠償，卻只得到8千多的實付金額，連1成都不到，讓黃先生很無奈。

據《TVBS》報導，去年因台鐵爆炸案受傷的黃先生已經一年無法工作，上個月還2度開刀，黃先生控訴當時台鐵明明就允諾「只要有單據，都可以跟他們申請，他們會負責到底，不用擔心生活部分」，但當他申請賠償時，卻被回：「他（台鐵）叫我趕快上班就不用申請薪資補貼了」話才一出，記者立刻驚呆，不可置信的問：「他這樣跟你講？！」黃先生苦笑答：「對啊...」

黃先生雙手10%～15%的燒燙傷，左膝蓋因為受爆裂物噴飛撞擊導致韌帶斷裂，需要持續復健，事發隔月（2016年8月）台鐵主動負擔醫藥費，也給了2個月薪資補貼，但在同年12月申請補貼時，就算是醫生建議的輔具與醫療用品，台鐵都不願承擔。

今年6月再度申請半年的薪資補貼與醫藥費共18萬3325元，但台鐵只願實付8450元，連一成都不到，案發至今黃先生總共才獲賠近14萬元，但根據鐵路法規定，非重傷者最高可賠償新台幣40萬元。

民進黨議員洪健益則指出台鐵態度一職都很消極，已經違背前行政院林全所說的「一定要全力協助」宗旨，台鐵則表示：「我們也是受害者，很有誠意解決，可能對方對法律有誤會。」