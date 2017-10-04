狂新聞不噓妙禪 前負責人：安定法喜、絕對大信師父

2017-10-04 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕佛教如來宗領袖妙禪，上月被爆出接受信徒合資捐贈兩台勞斯萊斯名車，引發許多後續如來宗內部體制的爆料，但以嘲諷時事知名的網路媒體「卡提諾狂新聞」，卻沒跟著潮流推出相關惡搞影片，並遭網友質疑與起底前伍姓負責人兼執行長疑似是「sea兄」。

先前有網友爆料，前卡提諾狂新聞的伍姓負責人疑似微妙禪信徒，他的心得見證也能在佛教如來宗的網站上找到，網友認為這是狂新聞不惡搞妙禪的原因。根據《爆料公社》，前狂新聞伍姓負責人在Line在妙禪弟子群組中發表一篇聲明，表達自己近日經歷妙禪風波的心路歷程。

伍姓人士提到，在妙禪風波延燒，以及自己的個人資料被起底時，他都秉持著「師父的開示，不看、不聽、不言」原則，也說自己心情平靜，且「真心以我的師父妙禪師父為榮！」面對輿論波及到卡提諾狂新聞所屬的網鈺數位科技公司，伍姓人士認為，他能冷靜處理公司內部的溝通和外界批評，都是因為「深刻的體會到師父真的與我同在，很感恩、讚歎師父」，心境上「安定法喜」，不受輿論影響。

伍姓人士自稱，自己曾經營成人網站被判刑6個月，對於妙禪能接受他成為信徒，感到「非常感恩、讚歎師父」，而前公司（卡提諾公司）領導層最後以不回應、冷處理的作法應對外界批評，也是「接地護持了師父與佛教如來宗」。關於自己被起底的過去會不會影響未來發展，伍姓人士寫道，他自己並不委屈，也行事坦蕩，並且「絕對大信師父」，表示自己已經放下過去。

最新一期的狂新聞頭標，也由原本的黃色改成紫色，符合網友期待，在影片中對妙禪開酸。