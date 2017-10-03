被誣與閨密男友上床 Candy：我被性侵、是受害者

壽星逼問閨密，「他約妳？還是妳約他？」，正妹險遭剝衣，委屈落淚。（記者張瑞楨翻攝自臉書「黑色豪門企業」）

2017-10-03 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕台南市一名身材窈窕的年輕正妹妮妮，9月30日找來姊妹淘到台中的汽車旅館開趴慶生，未料慶生會後，她的閨密Candy卻與妮妮男友另開房間同宿，遭到妮妮爆打，影片在網路上流傳，引發熱議。Candy昨（3日）回到台南向警方報案，爆出她不是小三，而是被妮妮男友強姦，向警方提起性侵告訴。

據《中國時報》報導，現年20歲的Candy與閨密妮妮多年前因在台南工作所認識，妮妮後來因到台中發展，所以30日在就約Candy到台中一家摩鐵開趴慶生。Candy表示，她是在慶生趴上第一次見到妮妮男友，兩人認識不到5小時，慶生趴結束後，該男載妮妮回家後，又約她在唱歌房間的隔壁開房，當時她酒醉意識不清，過去房間後隨即被該男脫衣服強姦。

Candy指出，她連妮妮男友的姓名都不知道，且怎麼會和認識不到5小時的對象上床。影片在網路上瘋傳，Candy回到台南後爆哭，讓她身心受創，Candy強調自己是受害者，卻被汙衊是小三，實在太委屈。

事件發生後，妮妮男友神隱，Candy已經向警方提告，希望該男盡快出面和她對質，還她清白。