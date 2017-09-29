醫美診所「元和雅」被檢舉逃漏稅 遭檢調搜索

2017-09-29 19:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄地檢署今指揮調查局航業調查處高雄站，分別前往知名醫美診所「元和雅」台北、台南和高雄3地診所，以及負責人居住地搜索，調查該診所有無逃漏稅，帶回會計、美容師及諮詢師等30多人訊問，不過，因掛名董事與監察人的實際負責人鍾金源及莊惇惠，目前人在日本旅遊，因此並未到案。

3地的診所人員向調查人員否認逃漏稅，雄檢襄閲表示，該醫美診所被檢舉逃漏稅的金額，與實際有無逃漏稅？逃漏多少？都還要進一步偵查，並待關鍵2人返國約談、釐清。