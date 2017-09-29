佯裝珠寶商改槍 水電工亂扯愛玩生存遊戲才犯法

2017-09-29 14:37

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名41歲的蔡姓男子，將住家10坪大的房間改造成兵工廠，收購多把操作槍進行改槍，還欺騙年邁母親只是在玩生存遊戲，並未從事不法，淡水警方接獲線報後，經多日調查埋伏，日前晚間等到蔡男返家後，持拘票將他逮捕，並查獲要價20萬元的土耳其改造槍ZORAKI 925、數把半成品槍枝及改槍工具、0.65公克安非他命及吸食器1組，訊後依毒品、槍砲罪嫌送辦。

警方調查，擔任水電工的蔡男與家人同住在淡水，卻將自家透天厝中10坪大的隔間改造成小型改槍工廠，除了擺放工作檯、砂輪機及車床等改槍工具，並將各種改造工具整齊地掛在牆上，為了加速改槍作業，更將房間整理的相當乾淨；警方蒐證1個禮拜，發現蔡男改槍後向多名友人兜售，其中一把土耳其改造槍ZORAKI 925更開價20萬元，本月27日晚間10時許，警方見蔡男返家，持拘票將他逮捕。

警方表示，蔡男遭逮後聲稱自己是珠寶業者，為了防身才購買模型槍，又因為熱愛生存遊戲，才研究改槍，並未販售，但警方蒐證多日，罪證確鑿，查扣蔡男房內改槍工具及1把改造槍、1把空氣槍、9把半成品槍枝及數把槍管，房內也發現安非他命毒品，訊後依槍砲、毒品等罪嫌移送法辦。

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