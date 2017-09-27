無照騎車誤闖五楊高架 近百歲人瑞連吃2張罰單

高齡近百歲人瑞騎機車誤闖國道，警方製單告發。（記者李容萍翻攝）

2017-09-27 10:41

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市近百歲人瑞無照騎機車誤闖國道1號五楊高架，紅斑馬火速救援，結束一場虛驚！

龐姓老翁恐係最高齡交通違規行為人

國道公路警察局第一公路警察大隊今天說明，這名98歲的龐姓老翁是9月11日深夜10點許騎機車誤上五楊高架道，嚇得用路人紛紛打電話報案，警方獲報調派線上巡邏車前往查看，在國道1號五楊高架道南向64.5公里，發現龐姓老翁站在路肩，旁邊停放一輛機車，立即下車將巡邏車停於後方保護老翁安全。

國道員警查看身分證赫然發現龐姓老翁已高齡98歲，尚能對答，只是口音太重，自稱因不熟悉路況，不小心誤上國道，員警研判他應該是從內壢交流道南向入口誤上國道，再從國道1號中壢轉接道槽化線，橫跨2車道至外側路肩上了五楊高架道，共騎了約7公里。

員警調查龐姓老翁沒有駕照，依道路交通管理處罰條例處6000元以上1萬2000元以下罰鍰。騎機車上高速公路，再製單處罰3000到6000元。

龐姓老翁自稱住在內壢交流道附近，員警擔心他的安危，請老翁坐上巡邏車，機車則由高公局派遣車輛載運，並由巡邏車於後方全程護送，護送下交流道，由於他住在巷弄內，暖心員警一路幫龐姓老翁牽機車，並護送他到家。

北部地區交流道因鄰近都會區，容易有誤上高速公路情況，警方呼籲民眾騎乘機車應注意道路標誌、標線，以免發生誤上國道的危險狀況，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援。

相關影音