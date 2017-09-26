AV盜版一條龍 一次燒錄500片賺很大

2017-09-26 15:22

〔記者陳薏云／新北報導〕保安警察第二總隊刑事警察大隊偵查第一隊於3月間，接獲日本成人片「知的財產振興協會」提告指稱，綽號「小羅」及「小陳」的男子，涉嫌在北部地區設有地下燒錄工廠，大量的重製、燒錄盜版成人片光碟，對外批售牟利，警方發現兩嫌「賺很大」，大手筆購入要價高達20萬的一對五全自動燒錄機，一次可自動燒錄500片，是國內調查機構查獲的首例。

警方調查，38歲羅男以及40歲劉男，自購機具後從燒錄、印製封面、包裝、銷售採一條龍經營方式，侵權市值新臺幣501萬。警方兵分4路同步搜索桃園市及新北市等4個處所，在桃園市中壢區一透天厝及藏身巷內之倉庫，查獲燒錄機296臺（含1對5自動燒錄機6臺）、印表機25臺、電腦主機1臺、盜版光碟5048片（含有碼及無碼成人光碟）、封面印刷紙393張、及貨運單請款單等物1批；另於新北市三重區共2處查獲燒錄機166臺、印表機6臺、電腦主機3臺、掃描機1臺、盜版光碟4022片、封面印刷紙15張及帳冊。

警方發現，嫌犯等人為加快製程及提高產能，購買6台市價高達20萬的一對五自動燒錄機，是目前市面上最先進且罕見的光碟製造機具。市面上2萬餘元的一對五燒錄機，必須由人工操作，燒錄完後要將碟片拿出，但羅劉兩人購買的機具，完全不需人工操作，每次燒錄完會自動換片，燒錄500片之後才需人供更換下批空白片，全案訊後依違反著作權法及妨害風化等罪嫌移送法辦。