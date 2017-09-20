郭正亮狂批連家挨告 連戰此番話露和解曙光

2017-09-20 17:15

〔記者溫于德／台北報導〕立委郭正亮於連戰之子連勝文103年競選台北市長期間，在網路上發表「發行TDR坑殺台灣散戶」、「兩岸最大權貴」或「沒有連家的國民黨，至少可以清廉一點點」等評論語；連戰認定郭查證不實隨意批評，選後對其提告求償1元並要求登報道歉1個月。全案今日再度開庭時，郭透過律師主張言論符合「真實惡意」原則，不過連家律師無法認同；雙方唇槍舌戰超過1小時。但庭末突峰迴路轉，連家律師提到，一旦被告願意承認「查證不足」，不論形式，均能考慮撤告。

今未出庭的郭透過律師表示，所有言論均符合「真實惡意」原則，屬言論自由，而觀察文章發表期間均是在北市長選舉而寫，因此即便有損害，也只損及連勝文，而非連戰，依舊主張駁回原告之訴。

但接話的連戰律師反駁，被告言論已踰越該原則範圍，不屬言論自由，且選舉期間發表言論，自然遭媒體放大檢視，且言論是其他媒體有待查證之論述，被告身為大學教授更應嚴謹查證後再發表，否則影響甚大。律師也說，連勝文年已40、50歲，任何行為均與連戰無關，但郭的言論顯然牽連連戰本人或其家族成員，傷害確實造成，強調須負起民事責任。

雙方之後舌戰超過60分鐘，但連家律師在庭訊即將結束前突說，連戰昨向其表示，他已年逾80歲，若郭願意道歉，將不再如之前堅持要求「公開道歉」，視其親自出庭或以書狀方式致歉，均能接受。被告律師庭末同意轉達後再以書狀答覆。

法官庭末諭知，下次開庭時間為11月29日下午3時。

全案起因於，103年9合1大選時，郭在美麗島電子報或個人臉書發表批評連家言論，選後挨告。連在雙方訴訟期間堅持須獲「公開道歉」，但郭明白表示無法接受；今因連的態度轉變，露出和解、撤告曙光。