基市虐童疑案待釐清 幼兒園代課師請辭

2017-09-19 15:12

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市安樂區某幼兒園傳出疑似虐童案，家長指控男童因上課講話被掐脖子處罰，但是園方與老師則否認施暴，形成各說各話的局面；被指控動手的代課老師今天中午已經向學校請辭。

基隆市政府教育處強調三令五申嚴禁教師體罰，並要求學校依據教保服務準則第3條規定辦理，如查證屬實後續可依照幼照法52條處理；另外，該師屬具教保服務人員資格的代理教師，如情節嚴重達身心虐待得請社會處依兒權法49條及97條辦理，亦可請學校移教評會做停聘解聘之處理。

教育處表示，目前學校正積極釐清中，倘屬誤會，則應還給教師及學校清白，並加強與家長之溝通。

家長表示，上週五男童放學後，發現男童脖子上有紅腫，男童說，「因為上課講話，被老師用手掐住脖子處罰」，男童父親說他打電話去查證，園方與老師卻否認，事後他帶男童驗傷，要求園方調查清楚。

男童父親說，他向學校老師查證，老師否認，所以他懷疑也許是孩子放學後貪玩才受傷，因此選擇相信老師；但是事隔2天，有學生家長轉述，聽說也有小孩被老師掐住脖子，讓他警覺兒子說法可能屬實，因此趕緊帶兒子驗傷，發現脖子確實上確實有擦挫傷痕，昨天也親自到學校找校長，不過老師強調，「絕對沒有對男童掐脖子」。

校長回應，事件還在調查中，但是被指控的老師因怕連累學校，已經請辭。校長說，這名女老師是代理老師，9月才來任教，過去也曾經在他校任教，老師否認對男童掐脖子。