雪茄館當掩護 2嫌種植、製造大麻被逮

警方查扣的61株大麻活株若全部採收，粗估可供上萬人次吸食。（記者黃建華攝）

2017-09-14 13:12

〔記者黃建華／高雄報導〕保三總隊刑警大隊和刑事局電信偵查大隊、高雄市刑大今宣布偵破一起雪茄館暗藏大麻溫室並製造大麻毒品案，警方於苓雅區一家雪茄館樓上查獲大麻溫室，查扣大麻成株61株、大麻花、大麻成品各一罐，吸食器一批，將涉案的林姓、姜姓2嫌依毒品危害防制條例送辦。

警方數月前接獲情資，得知高雄市有雪茄館疑似暗中種植大麻，經報請高雄地檢署李賜隆檢察官指揮偵辦，並與刑事局電信偵查大隊、高雄市刑大等單位共組專案小組展開偵辦。

專案小組前後動員警力300人次以上，長期佈線過濾，鎖定苓雅區四維二路一家雪茄館涉嫌重大，並鎖定林姓（62歲）、姜姓（61歲）2嫌跟監蒐證，懷疑2嫌利用雪茄館作為掩護種植大麻，企圖利用合法雪茄館的3樓作為種植及製造大麻場所，2樓供客人施用大麻菸，試圖以合法雪茄館規避警方查緝。

專案小組於昨（13）日11時見時機成熟，持高雄地方法院核發搜索票兵分二路前往林嫌住所及姜姓犯嫌種植及製造大麻的雪茄館同步搜索，果然查獲第二級毒品大麻活株盆栽61株、大麻及大麻花乾燥成品各1罐、栽種製造設備及吸食器等證物，姜嫌到案後供稱他吸食大麻已有十年多時間，是自行網購大麻種子，並上網學習種植技術，研究改良種植環境，成功栽種大麻活株品種高達4種，均僅供自行吸食，否認對外販賣，林嫌則否認涉案，全案訊後依毒品危害防制條例罪嫌移送台灣高雄地方法院檢察署偵辦。

不過，因姜嫌種植製造大麻毒品數量太多，遠超自行吸食所需，若將61株大麻植株採收，預估可供上萬人次以上吸食，警方對其供詞持保留態度，將持續擴大追查該2嫌是否涉及販賣大麻毒品等不法情事。

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