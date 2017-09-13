毒打虐死友人 刑責難逃還要賠至少160萬

2017-09-13 19:01

〔記者溫于德／台北報導〕現年20歲的林岑不滿被指是詐騙集團共犯，竟夥同另5名友人將吳姓友人強押至新北市山區虐打成傷；傷者疑似又遭強灌大量毒品致死；檢方事後依殺人、剝奪行動自由、使人施用毒品等罪將起訴，現正由刑事庭審理中。而民事賠償方面，檢方代償160萬元後要求被告償還，但兩被告聲請異議，遭提起「償還犯罪被害補償金」之訴。

據了解，聲請異議被告為林岑與吳冠宏；林今雖未到庭，但透過訴訟代理人改口稱「願意分擔賠償責任」，至於遲到的吳冠宏，在入庭後同樣認賠。全案包括未提出異議的李惟鎧、莊正易、謝廣翰與余天行在內，均已願意負起賠償責任。

而律師林俊峰指出，被害家屬仍可提對被告提起損害賠償訴訟，並不受本案拘束，承審法官將在審酌雙方條件後判賠。

全案起因於，林岑自承在KTV擔任小弟時與死者相識，同意借出帳戶供使用，卻淪為詐騙集團所用，被警方傳訊釐清，也因帳戶裡原有8000元無法領出使用，但「吳說要還、又沒還」，才決定報復。

林岑先約出吳姓友人後，私底下又找李惟鎧、莊正易、謝廣翰助陣，並致電同樣被吳欠債的余天行同行，余天行又找吳冠宏同行；6人分2車在烏來山區與被害人碰面，一碰面先罵一陣髒話，右以鋁棒朝被害人全身痛毆，傷者奄奄一息後死亡。

6人警詢階段雖承認犯行，移送檢方後又否認蓄意殺人，辯稱僅以「要嚇嚇他」、「只想教訓」等藉口辯解，稱失手傷人。但檢警相驗死者遺體後發現有安非他命毒品反應殘留，因而不排除是「灌」毒致死，也才有「糜爛性出血」死因出現，因而未採信被告過失說，仍依殺人等罪起訴，交由刑事法庭審理中。