持西瓜刀當街猛砍殺紅眼 他落網後說是「誤會」

45歲周姓男子誤會61歲任姓男子「逼車」，竟持西瓜刀當街狂砍，甚至砍斷任男的肋骨，任男大量出血一度休克，士林地檢署依殺人未遂罪起訴周男。圖為案發時警方將周男妻子包紮後送醫。（資料照，記者姚岳宏翻攝）

2017-09-13 14:46

［記者黃捷／台北報導］45歲男子周君輝誤會61歲任姓男子「逼車」，竟持西瓜刀當街狂砍，甚至砍斷任男的肋骨，連周男的妻子上前勸阻，右腿也被丈夫砍傷；任男大量出血一度休克，所幸送醫救了回來，士林地檢署依殺人未遂罪起訴周男。

檢警調查，周男今年6月開車行經台中市中坡北路、永吉路口，遇到任男開車從巷道轉出中坡南路，疑因角度太大，害他只能往外側車道閃躲，他認為遭逼車，便一路尾隨在後，待任男停等紅燈，他就下車理論，怒嗆「你這樣開車很危險」。

雙方一言不合吵了起來，周男盛怒之下，從自己車內拿出西瓜刀，當街追砍任男，車上的周妻見狀上前阻擋，混亂中右腿被周男劃傷；周男原本已經罷手，但見任男回到車內打電話報警，他又再度衝上前狂砍，所幸巡邏員警剛巧路過現場，當場逮捕周男，並將任男、周妻送醫急救。

周男承認砍人，卻矢口否認有殺人犯意，辯稱他原本只想拿刀背砍，但檢察官調閱診斷證明書，發現任男全身多處刀傷長達10多公分，深及肋骨，其中一根肋骨骨折，四頭肌也斷裂，到院時因失血過多休克，呈現半昏迷狀態，認定周男砍人力道過猛，有殺人不確定故意，仍依殺人未遂罪將他起訴。