關老爺面前...偷香油錢 變裝取贓仍露餡

40歲劉姓男子潛入桃園市桃園區關帝廟，在關聖帝君面前偷走1萬多元香油錢。（記者鄭淑婷攝）

2017-09-11 14:24

［記者鄭淑婷／桃園報導］40歲劉姓男子潛入桃園市桃園區關帝廟，在關聖帝君面前偷走1萬多元香油錢，犯案過程約6分鐘，劉男避免被警方查緝，得手後先把香油錢藏在廟後花圃，若無其事離開換裝再返回取贓時，發現巷子裡有警察正在蒐證，慌忙逃逸令警方起疑，調閱監視器畫面後，桃園警分局景福派出所副所長林榮貴一眼就認出劉男，先前還曾經逮過他，在案發16小時查獲劉男到案，劉男一開始還否認犯行，聽到「敢不敢到關聖帝君面前發誓」才坦承。

劉男居無定所、有多項前科，9日晚上9點40分他破壞關帝廟後方窗戶潛入，持利剪破壞功德箱偷走裡頭1萬多元香油錢，擔心離開時會被監視器拍到，把香油錢藏在花圃中若無其事離開，返家更衣後再返回現場取贓。

舉頭三尺有神明，好巧不巧，關帝廟副主任委員徐培元的堂姪剛好返家，行經廟後突然瞥見窗戶打開，懷疑廟裡可能遭宵小潛入，趕緊通知徐培元返回處理並報案，清查果然香油錢被竊取一空，就在廟方人員忙著善後、警方正在鑑識蒐證時，劉男將原本的黑色衣服更換成黃衣後重返現場取贓，走進巷子一看到警察隨即轉身逃逸，眼尖的警方直覺「有鬼」，調出監視器畫面指認影中人就是劉男，贓款也在花圃被找到。

警方10日下午4點多在路上發現劉男，他原本還矢口否認犯行，聽到警方詢問「敢不敢到關聖帝君面前發誓？」劉男才坦承錢是他偷的，因肚子餓、沒錢吃飯，才「斗膽」行竊神明的錢，他也很怕受到天譴，警方訊後依竊盜罪嫌將他函送桃園地檢署偵辦。

徐培元表示，關帝廟中供奉的關聖帝君主神已有170多年歷史，廟裡目前正在整修，一般人不知廟後方可通到正殿，不排除竊嫌曾經勘查過現場、早已計畫要行竊香油錢了。