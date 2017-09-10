冒8歲童領大獎 46歲婦人還32吋電視還是要法辦

昨天冒領路跑大獎的婦人（右）今天落網。（記者蔡政珉翻攝）

2017-09-10 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕昨（9）天苗栗縣竹南鎮公所舉辦「106年Run起來濱海趴趴GO」路跑活動，完賽後抽出大獎32吋液晶電視，中獎者應該是未報到的8歲小學生，卻遭1名中年婦人當眾冒領。今天下午，住在新北市三重區46歲的林麗芬與丈夫回到竹南歸還電視，但仍被警方逮捕，依詐欺罪嫌偵辦。

綜合媒體報導，媒體也大幅度曝光後，在網友發動肉搜，長相被公開的林麗芬覺得很慚愧，主動聯絡體育會幹部返還電視。竹南派出所副所長翁紹程表示，林麗芬由丈夫開車，載著電視回到承辦路跑活動的竹南體育會，並由丈夫獨自搬運電視歸還，警方循線逮捕了人在車內的林麗芬。

警方初步調查，林麗芬網路報名路跑沒有成功，昨早她至活動現場的竹南鎮龍鳳漁港時，見到桌上有沒人看管的摸彩券和完賽證明書後，臨時起意偷走20幾張摸彩券和完賽證明書，聽到主持人宣布中獎，就上台領獎。

竹南鎮體育會活動組長梁輝明表示，在抽出大獎32吋液晶電視時，抽中了「黃思諭」，結果1名40多歲的婦人持摸彩券與完賽證明上台領獎，經比對摸彩券與完賽證明都吻合，就按照規定讓婦人領獎，婦人也簽下「黃思諭」的姓名。

不料，5分鐘後就有參賽者表示，「黃思諭有報名，但人沒有來啊！而且她只是國小1年級（8歲）的學生，怎麼變成阿嬤呢？」主辦單位這才發現竟然有人冒領獎品，但是已經找不到冒領的婦人，撥打領獎婦人留下的連絡電話發現也是假的。

竹南鎮體育會為了惹出風波公開道歉，原本是怕參賽者在路跑時遺失證件，才簡化流程，讓參賽者只需用抽獎券和完賽證明書就可以抽獎，沒想到「真心換絕情，好心被雷劈」。