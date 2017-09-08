吸完變喪屍！貨車司機抽「辣大麻」 口吐白沫撞警車

2017-09-08 00:19

〔記者王捷／台南報導〕美劇《陰屍路》喪屍走路的樣子，讓觀眾印象深刻，但黃姓男子吸過「辣大麻」後竟成了「喪屍」！

黃男吸毒後恍惚，開車撞警車，下車後走路搖擺、四肢不時抽蓄、口吐白沫，宛如喪屍嚇壞警員，將他送醫後，從他身上查獲一包類似大麻的毒品，但警方試過目前所有試劑，卻驗不出有毒品反應，雖然陳男堅稱這不是毒品，但警方警方說，這是少見的三級毒品「辣大麻」，效果比大麻還強烈，目前已將陳男尿液送到檢驗所檢驗。

30歲的黃男是貨車司機，他向警方供稱，經朋友介紹，加入臉書神祕社團，在社團購買名叫「Dream Time」簡稱「DT」的「香料菸草」，社團成員都聲稱這種「菸草」不違法且品質優良，效果是大麻的數10倍，要小心用，否則差點就會「見到上帝」！

當天晚上他開貨車，想抽點菸草提神，沒想到吸完以後視線開始模糊、神智不清，接著醒來就在醫院了！

警方指出，陳男駕駛的小貨車，失控撞上當時停在路邊的警用機車，引起不小的騷動，警員當時沒在車上，聞聲查看，只見陳男走下駕駛座，眼神朦朧、偶爾四肢抽蓄，走路一跛一跛，還口吐白沫，嘴裡不曉得碎念些什麼，連貨車的手煞車都忘了拉，像極了恐怖片裡的「喪屍」！警員立即呼叫支援與救護車到場，將陳男送醫。

翌日陳男出院，向警方供稱是吸了「菸草」，才會變成像喪屍一般，但他否認吸毒，願意驗尿。警方試了目前外勤單位7種毒物、尿液試劑，都驗不出有毒品反映，用關鍵字在網路上搜尋後，才得知陳男可能是吸食了少見的興新毒品「辣大麻」，是食藥署列管的三級毒品，目前已將陳男的尿液送往檢驗所比對，等待化驗結果。

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